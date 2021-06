Questo è il periodo giusto per mettersi alla prova e cercare di perdere un po’ di peso per avere un aspetto più tonico in previsione delle tanto attese vacanze estive.

In effetti, la prova costume è imminente e la maggior parte delle persone sono impreparate per via delle palestre chiuse a causa del lockdown causato dal coronavirus. Ma grazie ad un semplice alimento perdere peso e aumentare la massa muscolare sarà un gioco da ragazzi.

Qual è il segreto vincente per avere un fisico asciutto e tonico?

Non tutti la mattina fanno colazione, ma è proprio questo l’errore più comune. La colazione è il pasto più importante che ci aiuta ad affrontare la giornata mettendo il modo il nostro organismo. Una buona colazione può aiutare a perdere e tenere sotto controllo il peso e magari ottenendo anche ottimi benefici.

Ci sono molti modi di fare colazione e non sempre la scelta più ovvia è quella giusta. Infatti non tutti gli alimenti sono adatti in quanto non devono essere carichi di grassi e carboidrati.

Un esempio di colazione da evitare è senza dubbio bevande ricche di zuccheri, croissant, muffin, dolci vari e molto altro ancora. In alternativa è possibile aiutarsi con una colazione più salutare che può anche far perdere peso e aumentare la massa muscolare.

Grazie a questo semplice alimento tutti possono perdere peso e aumentare massa muscolare

L’alimento chiave sono proprio le uova. Infatti delle semplici uova in padella, sotto forma di crêpes o altre ricette che comprendono pochi zuccheri e pochi carboidrati, sono il pasto perfetto per affrontare la giornata.

In questo modo è facile tenere sotto controllo il peso o addirittura perdere anche qualche centimetro in più. In effetti le uova sono una buona fonte di proteine che aiuta a costruire massa muscolare. Iniziare la giornata con un piatto a base di uova, riuscirà a farci sentire sazi per tutta la mattina e non si correrà il rischio di arrivare a pranzo affamati.

Quindi non resta che provare a cambiar abitudine, iniziando proprio dalla colazione. Le uova possono essere accompagnate da avocado o pane integrale. Oppure si possono fare delle eccezionali crêpes con uova, farina, latte e un pizzico di sale da condire con uno strato sottile di burro chiarificato o con un filo di marmellata senza zucchero o meglio ancora con verdura grigliata o affettati.

Insomma sono tante le ricette da sperimentare e provare per una colazione sana e ricca ottima per affrontare l’estate in piena forma fisica.