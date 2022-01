Se si sta cercando un piatto unico e completo, questo è quello giusto. Qui infatti ci sono i carboidrati, la verdura e anche le proteine. Un mix che appagherà ogni genere di aspettativa non solo salutare, ma anche di palato e soprattutto economica. Infatti per poter realizzare questo piatto ci vogliono meno di 5 euro e grazie a questo ingrediente segreto il riso con la verza sarà davvero spettacolare, da fare il bis.

Ingredienti

200 gr di riso;

500 gr di verza;

3 uova;

olio extravergine d’oliva;

sale;

pepe.

Grazie a questo ingrediente segreto il riso con la verza sarà così spettacolare da fare il bis

Procedimento

Iniziare la preparazione prendendo il riso crudo, sciacquarlo sotto l’acqua corrente e farlo cuocere in un pentolino ricolmo d’acqua. In alternativa si può utilizzare il brodo vegetale per insaporirlo ancora di più. Non farlo cuocere del tutto il riso, perché verrà fatto alla fine della ricetta.

Nel frattempo passare al condimento, quindi, prendere la verza tagliandola a pezzi piccoli. Poi prendere una padella, versare un filo generoso d’olio extravergine d’oliva e versare la verza. Iniziare la cottura su fuoco medio, coprire con un coperchio e girare di volta in volta fino a quando la verza non sarà ben cotta.

Arrivati a questo punto, prendere il riso versarlo nella padella senza girare il condimento ed aggiungere le uova. In questo modo le uova non andranno subito a contatto con la padella per cuocersi, ma si amalgameranno prima con tutto il resto.

Non resta che finire di cuocere in padella il riso con tutto il condimento e versare un pizzico di sale e una spolverata di pepe. Se si vuol dare un tocco in più, in questa fase finale aggiungere una noce di burro che lo renderà davvero goloso.

