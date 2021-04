E se scoprissimo che esiste un cibo gustoso e pieno di virtù che in pochi conoscono e ancora meno sfruttano? Quel cibo esiste, e anche se viene da lontano ormai è facilissimo procurarselo. Parliamo della tapioca: grazie a questo incredibile alimento esotico e ricco di proprietà eccezionali cambieremo la nostra dieta per sempre.

La tapioca è un prodotto simile alla farina che si ottiene dalla macinazione di una radice amara simile alla carota, che viene da zone tropicali come l’Africa o il sud America. Questa radice si chiama manioca, e si è diffusa a tal punto in Europa che ormai si trova praticamente ovunque.

La tapioca è ricchissima di carboidrati e ha un alto valore calorico. Spesso viene usata per fare cibi destinati ai bambini piccoli, per via della sua alta digeribilità. È inoltre fantastica contro la colite e viene assimilata molto facilmente dall’intestino, ed è in grado di aiutare a rendere digeribili anche altri alimenti come il latte.

Il suo pregio più famoso però è probabilmente quello di avere un indice glicemico bassissimo e di essere senza glutine. È una grande alleata per chi si mette a dieta, perché garantisce un senso di sazietà senza appesantire l’organismo.

Inoltre ha effetti molto positivi anche sulla circolazione, rinforza le ossa, è ottima per chi pratica sport e per chi è convalescente,e aiuta a tenere sotto controllo i trigliceridi.

In cucina

In Europa spesso non si trova l’amido di tapioca puro, ma piuttosto una versione mescolata a fecola di patate o ad amido di riso. Il suo ruolo principale è quello di addensante, ma si possono preparare anche delle specie di piadine che poi potremo farcire come preferiamo.

Se la cuciniamo in padella invece potremo ottenere delle ottime crêpes! E naturalmente ricordiamo che come molti prodotti farinacei può essere usata per fare focacce, pane, grissini o torte.