Quando le giornate si fanno pesanti e lo stress aumenta non è facile trovare un modo efficace per sfogarsi, soprattutto se non possiamo uscire. Eppure con un po’ di inventiva è possibile trasformare quelli che all’apparenza sono semplici hobby in vere terapie antistress.

Meglio ancora se quello a cui ci dedichiamo può essere utile o abbellire la casa: grazie a questo geniale passatempo della nonna lo stress sarà solo un ricordo, e noi daremo sfogo alla creatività!

Grazie a questo geniale passatempo della nonna lo stress sarà solo un ricordo

Quante volte ci sarà capitato di vedere le nostre nonne e le nostre mamme armeggiare con ago, filo e tombolo. E magari pensavamo fosse un’attività noiosa o banale. Niente di più sbagliato! Il punto croce sta vivendo una vera e propria seconda giovinezza. Basti pensare che persino dive come Taylor Swift e Julia Roberts ci si dedicano!

Il motivo è presto detto. Il ricamo è una attività manuale semplice e soddisfacente: creare qualcosa con le proprie mani dà una gratificazione immediata e duratura. Lo si può cominciare o interrompere a piacimento e riempire qualsiasi tempo morto durante la giornata.

La manualità del ricamo inoltre lascia libero il cervello di “svuotarsi” e decomprimere lo stress della giornata. Il risultato è una vera ondata di relax, con un effetto non molto diverso da attività come la meditazione.

Un modo facile e semplice di sfogare la creatività

E poi c’è il lato creativo: punto croce non vuol dire solo immagini banali e noiose. Da quando il ricamo è tornato di moda, la rete è piena di video guide su come usare ago e filo.

Ma soprattutto spopolano i siti che mostrano (e vendono) idee per stampe originali e divertenti, con i temi più vari: dal rock all’arte, dai cartoni animati alle serie tv. Non c’è che l’imbarazzo della scelta!