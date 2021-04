Quante volte ci sarà capitato: durante qualche lavoro di fai da te le nostre mani si sporcano di colla, ed è sempre fastidioso liberarsi dei residui di questo materiale. Spesso poi la pelle non reagisce bene a questo tipo di sostanze, quindi ha perfettamente senso preoccuparsi di rimuoverle prima possibile.

Ma la fretta può essere cattiva consigliera, perché il rischio è danneggiare la pelle mentre cerchiamo di liberarla. Ma niente paura, grazie a questi semplici rimedi casalinghi togliere la colla dalle mani sarà un gioco da ragazzi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Abbiamo già visto alcuni metodi per affrontare questo problema, ma ci sono molti altri metodi affidabili per rimuovere la colla. Innanzitutto, però, meglio andare sul sicuro: qualsiasi metodo dobbiamo tentare, sperimentiamo prima su una superficie su cui c’è un residuo del tipo di colla in questione. Se la strategia che abbiamo in mente funziona lì, potremo agire sulle nostre mani con molta più tranquillità.

Grazie a questi semplici rimedi casalinghi togliere la colla dalle mani sarà un gioco da ragazzi

Il primo metodo da provare riguarda la pietra pomice. Le sue proprietà abrasive sono note a tutti, l’importante è strofinare lentamente per non lacerare la pelle, e cercare di essere decisi ma delicati. Evitiamo assolutamente di insistere sempre sullo stesso punto: variamo la pressione e la direzione per cercare di fare meno danni possibile.

Un altro valido tentativo può essere quello di usare il succo di un agrume. Il limone o il lime infatti contengono acido citrico, che agirà immediatamente contro la colla. Ma attenzione, se ci sono ferite sentiremo un grande bruciore, quindi meglio fare attenzione.

Un ultimo metodo consiste nel fare un miscuglio di zucchero e sale in una piccola ciotola, aggiungere acqua e applicare sulla colla. A questo punto, strofinando, i granuli di zucchero e di sale dovrebbero aiutare a rimuovere l’adesivo residuo.