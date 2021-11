Grazie a questi semplici ma efficaci accorgimenti risparmiare tempo diventerà facilissimo

Il tempo è denaro.

Questo detto è talmente vero che, come per il denaro, di tempo ne avremmo bisogno sempre di più e più ne avremmo più ne vorremmo.

Ma ricavare tempo in più non è come trovare denaro.

Perché, mentre per quanto riguarda i soldi si può riuscire ad accumularne in quantità indefinita, per il tempo la cosa è decisamente più difficile dato che, banalmente, il giorno è composto da 24 ore e da questo assunto non si esce.

Però ci possono essere degli accorgimenti che non ci fanno guadagnare tempo ma, piuttosto, ce lo fanno risparmiare.

Quindi, non tempo in più, dato che le ore del giorno sono sempre la stessa quantità, ma tempo recuperato per attività successive.

Alla ricerca del tempo perduto

In un ambiente si può sicuramente mettere in pratica tutta una serie di accorgimenti che ci faranno risparmiare tempo.

Questo luogo è la cucina.

Esistono svariati procedimenti che ci permetteranno di mettere da parte del tempo per poterlo poi riutilizzare nel velocizzare le nostre attività culinarie successive.

Eccone elencati alcuni che risulteranno decisamente utili.

Se a cena serve un soffritto, abbondiamo con i suoi ingredienti, tritiamoli in un mixer e, oltre ad usarne la giusta quantità per saltarli, mettiamo a bollire il resto in acqua salata.

Il giorno successivo avremo una minestra pronta, solo da scaldare.

Se dobbiamo cuocere ceci ma anche fagioli cannellini o fave prepariamone una dose abbondante dato che il tempo di cottura non cambia.

Il giorno seguente frulliamo i legumi rimasti con succo di limone, cumino pestato e semi di sesamo, otterremo così un veloce e gustoso hummus.

Se avanza del cavolfiore al vapore, possiamo saltarlo velocemente in padella con aglio e salsa di soia per il pranzo del giorno dopo.

Un altro ingrediente da non buttare per utilizzarlo per velocizzare la preparazione di altri piatti è l’acqua di cottura della pasta.

Questa è un’ottima base per preparare delle zuppe con porri e carote ed anche con i legumi.

Non dimentichiamoci anche delle minestre dato che sono veloci da preparare e gustose.

Approntiamone, in un’unica soluzione, tre o quattro diverse e mettiamole in frigo.

Variamole volta per volta aggiungendovi crostini, legumi avanzati o piselli ma anche proponendole frullate.

Perciò, impariamo a utilizzare questi spunti perché, grazie a questi semplici ma efficaci accorgimenti, risparmiare tempo diventerà facilissimo.