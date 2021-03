Ammettiamo che con l’arrivo della nuova stagione si risveglia in noi una voglia improvvisa di cambiamento.

Il cambio del taglio di capelli è tra i primi nella lista delle cose da fare.

Se abbiamo optato per la classica frangetta ma sta già crescendo e non sappiamo come mantenerla, non disperiamoci, le soluzioni sono a portata di mano.

Grazie a questi semplici e fantastici trucchetti sistemeremo efficacemente la nostra frangia in crescita, basta solo armarsi di un po’ di creatività!

Accessori

Non dimentichiamo che le mollette, fascette e fermagli ci possono essere d’aiuto in caso in necessità.

Basterà tirare indietro i nostri capelli, con l’aiuto di una molletta riusciremo facilmente nel nostro intento, per esempio.

Regaleremo in questo modo ai nostri capelli un tocco di originalità e, allo stesso tempo, riusciremo a tenere a bada la frangia che cresce.

Anche il cerchietto è perfetto per fermare il ciuffo senza aggiustare i nostri capelli durante giornata.

Si possono infatti nascondere in maniera semplice e veloce sotto un cerchietto o una fascia.

È perfetto per chi vuole nascondere una frangia tagliata male, grazie a questo metodo ogni problema sarà risolto.

Un’altra alternativa potrebbe essere rappresentata dall’utilizzo del foulard, comodo da legare intorno alla testa, che ci donerà un look unico tenendo in ordine la frangia.

Cambiare look

Una delle soluzioni più semplici per gestire al meglio una frangia che continua a crescere sempre di più è quella di trasformarla in un ciuffo.

Dopo aver lavato i capelli, usando il pettine e il phon spostiamo la nostra frangia verso un lato e via, il nostro ciuffo è fatto.

Se vogliamo mantenerla ben ferma basterà aiutarci con un’apposita lacca per i capelli.

Altrimenti prendiamo la frangia e dividiamola in due, lasciandola cadere sui due lati del viso.

Dovremo munirci di una spazzola per creare una piega sbarazzina, in questo modo la frangia risulterà nascosta tra i capelli e sarà decisamente più gestibile.

Come dicevamo, grazie a questi semplici e fantastici trucchetti sistemeremo efficacemente la nostra frangia in crescita.