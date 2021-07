Spesso si pensa che il problema delle labbra screpolate sia solo nelle giornate fredde d’inverno. Questo è sicuramente vero, ma in realtà anche d’estate alcuni di noi soffrono di questo comune problema. Così ci ritroviamo ad avere delle labbra secche che tendono a tagliarsi e nel peggiore dei casi a sanguinare.

I motivi di questo comune problema che colpisce sia donne che uomini possono essere tanti, dalle infezioni alla poca idratazione del nostro corpo. Infatti uno dei primi consigli è quello di bere più acqua così da favorire l’idratazione.

Oltre all’acqua possiamo considerare i rimedi naturali che ci aiutano a combattere questo fastidioso problema.

Grazie a questi rimedi naturali sarà facile prendersi cura delle labbra screpolate d’estate

Chi soffre di labbra screpolate tutto l’anno ha sempre con sé un burrocacao per renderle più morbide e soffici. Spesso però solo questo non basta, ed ecco che entrano in gioco i rimedi naturali che con costanza e pazienza danno ottimi benefici.

Il primo rimedio naturale che suggeriamo per contrastare questo problema che genera imbarazzo è il cetriolo. Questo ortaggio dalle proprietà rinfrescanti ed emollienti, e grazie alle vitamine e ai sali che contiene è un toccasana per le labbra screpolate.

Frulliamo la polpa di mezzo cetriolo e applichiamola direttamente sulle labbra. Ricordiamo che questo ortaggio contiene circa il 95 per cento d’acqua, quindi idrata le labbra delicatamente.

Scrub alla vaniglia

Oltre al cetriolo ci sono metodi sicuramente più utilizzati come lo scrub miele e zucchero di canna o a base di yogurt e zucchero.

La funzione dello scrub è quella di esfoliare delicatamente la pelle eliminando le cellule morte e la pelle secca.

Uno scrub efficace contro questo fastidioso inestetismo è a base di vaniglia. Uniamo un cucchiaio di bicarbonato di sodio, due cucchiai di olio d’oliva o di mandorle e aggiungiamo l’estratto di vaniglia. Applichiamo il composto sulle labbra e strofiniamo delicatamente. Laviamole poi con dell’acqua tiepida.

