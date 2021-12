Non è sempre facile riuscire a trattenersi durante le feste di Natale. Tra cenone, pranzi con i parenti e serate con amici l’occasione sembra veramente troppo ghiotta per non lasciarsi andare. Eppure, è importante tenere a mente il rapporto esistente tra alimentazione e salute e non esagerare. Questo non significa, però, che non ci si possa godere queste vacanze al meglio seguendo alcune accortezze. Infatti, grazie a questi consigli degli esperti riusciremo a divertirci a Natale senza però mettere a rischio la nostra salute. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Meglio non indulgere troppo alle cattive abitudini

Pochi ci pensano, ma una parte importante della nostra salute passa anche dall’alimentazione e dalle buone abitudini. Proprio per questo abbiamo cercato di mettere in allerta i nostri lettori in numerose occasioni e di presentare loro i consigli degli esperti. Ad esempio, in questo articolo abbiamo spiegato perché questa nota bevanda, famosa per allontanare i medici, potrebbe invece causare seri problemi di salute. Riuscire a tenersi sotto controllo diventa, però, più difficile durante le feste. Oggi scopriremo alcune piccole accortezze, che possono aiutarci a mettere d’accordo buona cucina e salute.

Grazie a questi consigli degli esperti riusciremo a divertirci a Natale senza però mettere a rischio la nostra salute

Oggi riporteremo alcuni consigli che, secondo gli esperti di un noto istituto ospedaliero, possono aiutarci a non eccedere con l’alimentazione durante le feste. Innanzitutto, le persone che sono state a dieta nel periodo prefestivo dovranno tenere duro in maniera da non perdere i risultati conseguiti. La parola d’ordine è quindi organizzazione, così da non esagerare durante i pasti festivi. Ad esempio, se si ha in mente un piccolo sgarro serale, meglio puntare su un pranzo povero di carboidrati con presenza di carne e pesce. In questo modo ci si potrà permettere un piccolo sgarro senza avere ripensamenti. Secondariamente, gli esperti consigliano di variare e non focalizzarsi su poche cose, per quanto buone. In questo modo sarà più facile resistere alla tentazione di esagerare con cibi calorici e poco salutari. Un ulteriore consiglio è quello di moderarsi con i dolci, seguendo un semplice metodo: tenere queste piccole tentazioni lontane dagli occhi.

In questo modo saremo meno invogliati a cedere e potremmo goderci appieno, quando permesso, queste piccole delizie. Infine, è importante fare un po’ di movimento durante le feste, in maniera da contrastare almeno un minimo gli eccessi delle feste. Inoltre, questa pratica ci permetterà di non perdere una buona abitudine che ci verrà incontro con l’arrivo dell’anno nuovo.

