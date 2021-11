Grazie a queste semplici, veloci ed efficaci mosse puliremo casa dimenticando la fatica

Pulire e rassettare casa sono compiti da fare costantemente.

Dato che la necessità di avere una casa pulita ed ordinata è un bisogno primario per vivere il nostro ambiente in modo corretto e salutare.

Il lavoro, però, ci attanaglia e ci sono anche tante altre attività che ci impegnano durante il giorno.

Oltre al fatto che i familiari e le altre attività casalinghe ci portano via gran parte del tempo che ci resta al ritorno a casa.

Perciò il tempo per pulire è spesso risicato e quindi dobbiamo correre per terminare queste operazioni e non possiamo permetterci di dilungarci.

Inoltre, la stanchezza che abbiamo accumulato durante tutto il giorno, ci può giocare brutti scherzi nella lucidità e volontà di portare a termine queste mansioni senza correre rischi e commettere errori.

Ma la casa va pulita e ciò non si può procrastinare, non possiamo permetterci di evitare di affrontare questo compito pena un progressivo alone di disordine, sciatteria e insalubrità.

Quindi per riuscire ad espletare questi compiti importantissimi dobbiamo partire da un presupposto fondamentale: l’organizzazione.

Quindi grazie a questa parola d’ordine e a queste semplici, veloci ed efficaci mosse puliremo casa nostra dimenticando la fatica.

L’ambiente casalingo sinonimo di pulizia, freschezza ed ordine

Partiamo dall’areare i locali.

Far cambiare aria è fondamentale, non solo per scacciare l’odore di chiuso ma anche per evitare l’accumularsi di polvere o il crearsi di umidità.

Poi dobbiamo subito rifare il letto, perché ciò da un’aria di ordine e pulizia.

Se il letto dobbiamo rifarlo ogni mattina, le lenzuola possiamo cambiarle anche una volta la settimana.

Adesso tocca alla cucina.

Pulirla a fondo ogni giorno è impensabile, ma ci sono dei punti critici che necessitano della nostra attenzione.

Il lavello, per esempio, è una zona in cui proliferano migliaia di batteri per centimetro quadrato, perciò la sua pulizia è un dovere assoluto e quotidiano.

Altro aspetto delle pulizie casalinghe che necessita di una particolare organizzazione è il bucato.

Accumulare i panni da lavare per giorni interi può essere dannoso per la salute dato che un carico di biancheria sporca arriva a contenere fino a 100 milioni di batteri.

Cerchiamo quindi di sincronizzarlo con il cambio degli asciugamani e delle lenzuola così da non ritrovarsi a dover lavare tutto in una volta.

Grazie a queste semplici, veloci ed efficaci mosse puliremo casa dimenticando la fatica

Una cosa molto utile per mantenere l’organizzazione della pulizia in casa nostra è avere un ordine dei prodotti utilizzati per pulire.

Sapere immediatamente dove sono collocati e ottimizzarne gli spazi sarà di grande aiuto nella gestione del riassetto giornaliero casalingo.

Ultima ma non per importanza, è la necessità di ottimizzare i tempi.

Proviamo a fare il maggior numero delle attività necessarie in tempi plausibili e programmati per far sì che ci sia meno spreco di tempo e maggiori risultati.

Possiamo anche integrare due attività nello stesso arco temporale.

Ad esempio, mentre aspettiamo che bolla l’acqua per la pasta possiamo caricare la lavastoviglie.

Per aiutarci, infine, nell’organizzazione delle nostre pulizie esistono in rete ottimi planning per stabilire quali pulizie effettuare durante la settimana ed anche checklist per spuntare le pulizie concluse.