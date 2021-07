Le zucchine in questa stagione stanno spopolando sulle tavole degli italiani. Chi possiede un pezzo di terra adibito ad orto ha quasi l’imbarazzo della scelta su come cucinare queste favolose verdure. Sono tante le possibilità diverse, fra zucchine in carpione, saltate in padella, ripiene al forno, insieme al risotto, e via dicendo. Non si sa quasi più come utilizzarle per creare nuovi piatti invitanti ed innovativi. E inoltre il caldo dovuto alla stagione smorza molto l’appetito. Ma ora proponiamo un’alternativa e grazie a questa verdura di stagione si potrà creare un piatto leggero e squisito con questa semplice ricetta.

Ingredienti per 4 persone:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

400 grammi di pasta, si consigliano le penne o i fusilli;

2 zucchine;

80 grammi di parmigiano o pecorino grattugiato;

40 grammi di pinoli;

10 pomodori secchi sott’olio;

Olio extravergine d’oliva;

Uno spicchio d’aglio;

20 foglie di basilico fresco

Peperoncino in polvere o frantumato, a piacere.

Grazie a questa verdura di stagione si potrà creare un piatto leggero e squisito

In un mixer o frullatore inserire 20 foglie di basilico fresco, una zucchina cruda e tagliata a pezzi, due cucchiai d’olio extravergine d’oliva, uno spicchio d’aglio (se piace molto il gusto anche due) e frullare il tutto. Successivamente aggiungere 80 grammi di pecorino o il parmigiano, a piacere, ed amalgamare.

A parte, in una padella con un filo d’olio, far saltare la zucchina restante, precedentemente tagliata a cubetti. Rendere la verdura croccante e appena scottata. Aggiungere 10 pomodori secchi, tagliati a listarelle, ed unire anche il pesto di zucchine precedentemente realizzato.

In una pentola cuocere la pasta che dovrà risultare piuttosto al dente, scolarla, avendo cura di tenete mezzo mestolo di acqua di cottura assieme.

Saltare il tutto in padella per alcuni minuti, aggiungendo anche una spolverata di peperoncino. Far dunque amalgamare bene tutti i gusti con la pasta ed ultimarne anche la cottura così facendo. Servire il cibo in tavola ornando con pinoli, foglie di basilico fresco e un filo d’olio extravergine a crudo.

Questa pasta leggera e favolosa è perfetta nei mesi caldi tipici dell’estate. Dall’estetica davvero invitante, conquista i palati di tutti grazie al suo bel colore verde brillante

Gustosa, buona e anche di rapida preparazione. Saranno infatti sufficienti 15 minuti per preparare questo favoloso primo piatto!