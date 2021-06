Avere una casa profumata era un lusso da nobili nel passato. Una leggenda racconta che solo i più fortunati, quelli nati da famiglie importanti, ricevevano ospiti a casa. Le persone normali, infatti, non osavano far varcar la soglia di casa ai loro amici. Spesso, infatti, se ne vergognavano. Non avevano servizi in porcellana o bei bicchieri ma soprattutto era la casa il vero problema.

Forse ce ne dimentichiamo troppo sovente, ma per secoli gli italiani hanno vissuto in veri e propri tuguri. Stanze buie e oscure, con odori e sapori dei meno gradevoli. Per non parlare del bagno, proprio il luogo della casa che dovrebbe essere il più pulito ma che spesso si trasforma in quello più sporco. Che fare? Possiamo comprare dei prodotti chimici, spendere soldi o aguzzare l’ingegno. Infatti, grazie a questa pianta ed erba aromatica che tutti noi abbiamo, diciamo addio a bagni e wc con cattivi odori.

Spezie non solo per cucinare

Quando parliamo di timo e rosmarino pensiamo subito al mar Mediterraneo. O, come si diceva una volta, il mare dei nostri, il nostro mare.

Oppure, pensiamo a questa splendida ricetta che è fatta proprio per una primavera a base di colori e sapori. Ebbene, come possiamo usare rosmarino e timo per togliere i cattivi odori dal bagno? In due modi.

Innanzitutto, possiamo scegliere la via più facile: spostare quelle piantine. Invece di tenerle in cucina o nell’orto, possiamo tranquillamente scegliere di metterle nel bagno. Certo, ci risulterà un po’ più scomodo poi cucinare, ma in compenso avremo un bagno profumatissimo.

Altrimenti, possiamo usare l’immaginazione e la fantasia e mettere qualche rametto nel water. E specialmente nella cappa dell’acqua, in alto, laddove alcuni per ridurre il consumo d’acqua hanno messo un mattone. Dobbiamo solo ricordarci di cambiare il rametto ogni tanto e il gioco è fatto.