Questi semplici e golosissimi muffin al pistacchio sono ottimi per la colazione, per uno spuntino veloce e anche per una gustosissima merenda. Grazie a questa frutta secca ed al suo gusto unico ed inconfondibile, si potrà creare un muffin leggero e gustoso che sarà amato da grandi e piccini!

Ingredienti

200 grammi di farina 00;

80 grammi di zucchero;

una bustina di lievito;

una bustina di vanillina;

70 millilitri di olio di oliva;

3 uova;

75 grammi di granella di pistacchi;

un cucchiaio di pasta di pistacchi;

staccante alimentare.

Grazie a questa frutta secca si potrà creare un muffin leggero e gustoso

Ecco come procedere. In una ciotola capiente versare 200 grammi di farina 00, 80 grammi di zucchero, una bustina di lievito per dolci e una bustina di vaniglina. Mescolare bene, dunque aggiungere 3 uova intere, 70 millilitri di olio di oliva, 50 grammi di granella di pistacchi e un cucchiaio di pasta di pistacchi. Amalgamare bene il tutto, fino ad ottenere un composto uniforme.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Cospargere lo staccante sui pirottini monoporzione e riempirli per 3/4 massimo del loro volume, dal momento che il muffin lieviterà durante la cottura. Cospargere la superficie degli stampi con all’interno l’impasto, con la granella di pistacchi rimanente.

Infornare, in forno preriscaldato a 180°, nel ripiano mezzano dello stesso. Controllare non appena saranno passati 20 minuti.

Per capire se sono pronti, utilizzare uno stuzzicadenti di legno. Se infilzando un muffin al centro, lo stuzzicadenti risulterà privo di impasto e poco umido, il gioco è fatto: i muffin sono pronti. Diversamente lasciar cuocere ancora, controllando dopo 5 minuti.

Una volta cotti, spegnere il forno, ma lasciare i dolci al suo interno, assicurandoci di lasciare l’elettrodomestico almeno un poco aperto. Così facendo i muffin non scenderanno di volume né seccheranno troppo ed avranno uno splendido aspetto.

Attendere che i dolci si raffreddino e servirli a temperatura ambiente. Per i più golosi, farcire i muffin con crema al pistacchio o leggera crema pasticcera alla vaniglia.

Questi muffin si conservano per qualche giorno ma devono essere coperti in una teca per dolci o con della pellicola alimentare, per mantenerne la morbidezza. Invece, se sono stati farciti con la crema pasticcera, bisognerà conservarli in frigorifero.