Tra i frutti preferiti da dietologi e nutrizionisti c’è senza dubbio la mandorla. Questo frutto secco è talmente ricco di proprietà da poter essere considerato a tutti gli effetti un superfood. Numerosi sono gli effetti benefici apportati dalle mandorle al nostro organismo, dall’antinfiammatorio all’anticolesterolo. Ma la verità è che non tutte le mandorle conservano le stesse caratteristiche. Se, come spesso accade, consumiamo le mandorle pelate, perdiamo molte di queste preziose qualità. Una recente ricerca ha confermato che è un grave errore mangiare questo frutto sbucciato perché dimezziamo vitamine e benefici per l’intestino.

Tutte le proprietà benefiche delle mandorle

Tentare di elencare tutte le proprietà nutritive delle mandorle non è affatto semplice. Questi frutti sono ricchi di proteine, vitamine, fibre, sali minerali e omega 3. Le loro caratteristiche le rendono un toccasana per il colesterolo alto, nonché un prezioso integratore naturale per la concentrazione e la salute delle ossa. Sono anche un antinfiammatorio naturale e un propulsore per la crescita muscolare. Inoltre, mangiandone il giusto quantitativo giornaliero, possiamo pulire i vasi sanguigni e regolarizzare la pressione arteriosa. Se alcune di queste azioni sono proprie della polpa del frutto, molte altre sono dovute alla composizione organica della buccia. Per buccia si intende quella pellicina scura che ricopre la mandorla una volta che è stato tolto il guscio. Ecco perché dovremmo sempre preferire le mandorle non pelate a quelle bianche.

Grave errore mangiare questo frutto sbucciato perché dimezziamo vitamine e benefici per l’intestino

Uno studio pubblicato su Immunology Letters dai ricercatori dell’Università di Messina e del Food Research di Norwich svela quanto anticipato. Gran parte delle proprietà nutrizionali della mandorla sono merito della sua buccia. La pellicina che ricopre le mandorle contiene circa venti antiossidanti diversi ed è la fonte principale di vitamina E, necessaria per l’ossidazione del colesterolo cattivo. Inoltre, proprio della buccia sono le principali proprietà probiotiche, che favoriscono il proliferare della flora batterica buona nell’intestino. Per questo, consumare le mandorle sbucciate (a meno che non sia strettamente necessario per rispettare una ricetta) è un vero controsenso. Così facendo perdiamo gran parte della loro ricchezza nutritiva e anche un po’ di sapore.

