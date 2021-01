La febbre dei giochi a premio non cala neanche durante la pandemia. A Capodanno, in particolare, si usa regalare una schedina del Lotto o una scheda da grattare ai commensali del Cenone.

La si fa scivolare sotto il piatto, per rendere il fine anno ancora più emozionante. Questo genere di giochi è molto semplice. Basta leggere bene le istruzioni e grattare numeri e simboli, che devono essere trovati una o più volte nell’ambito di un’unica scheda.

La vittoria arride ovviamente ai fortunati, ma anche a coloro che aguzzano la vista oppure ragionano secondo un calcolo delle probabilità.

Ecco come vincere almeno una volta all’anno con i consigli degli Esperti di ProiezionidiBorsa. Per togliersi una soddisfazione. E perché il gioco resti un divertimento e non un’ossessione che porti alla dipendenza.

Scegliere le cartelle vincenti

Gratta e vinci, come vincere almeno una volta all’anno. C’è tutta una teoria sulla scelta delle cartelle che molto probabilmente risulteranno vincenti, una volta grattate.

Quelle con numeri di serie particolari, quelle progressive da un certo numero in poi. Quelle che esibiscono codici di tre lettere particolari. Ma la verità è che, di questi tempi, il tabaccaio non fa trattenere i clienti più di un certo tempo al botteghino. Si può entrare per acquisti, uno o due alla volta, quasi tutti hanno la fila fuori. Inoltre, l’esercente non lascia toccare le cartelle ai giocatori abituali.

Non permette a nessuno neanche di esaminarle da vicino, per paura di vederle infettate con l’alito e il sudore delle dita. Inutile insistere, anche con i guanti.

Chi si è lasciato andare e ha fatto passare il cliente dietro al bancone a fare la sua scelta, ha subito le immediate proteste degli altri avventori. Che naturalmente minacciano di servirsi altrove per le loro giocate.

Il sistema attualmente più gettonato è un altro: risparmiare denaro per tutto l’anno prossimo e acquistare l’intero pacchetto dal tabaccaio subito, in blocco. Spendendo non meno di 200 euro.

Ovviamente si deve poter comprare un pacchetto di schede ancora nel cellophane, con serie completamente integra. In ogni pacchetto, spiegano gli addetti ai lavori, ci sono schede vincenti per almeno la metà di questo importo.