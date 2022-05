Pochi cibi possono essere così buoni e versatili come le patate. Questo elemento povero e semplice da coltivare anche in casa, ha le potenzialità per diventare un piatto ricco e sempre nuovo. Per fare bella figura, vediamo allora assieme come preparare le patate ripiene con pancetta e scamorza.

Gli ingredienti necessari alla nostra buonissima ricetta

Occorreranno:

4 patate grandi;

160 g di pancetta a fette spesse;

60 g di scamorza affumicata;

2 uova;

60 g di Parmigiano grattugiato;

pangrattato;

prezzemolo fresco;

2 cucchiai di olio extravergine di oliva;

sale e pepe.

Gratinate al forno e ripiene di formaggio filante, queste golose patate faranno davvero una bellissima figura a tavola

Innanzitutto, prendiamo le patate, laviamole per bene e cuociamole a vapore per circa una trentina di minuti da quando l’acqua avrà iniziato a bollire. Una volta passato questo tempo, controlliamo la consistenza infilando uno stecchino, che dovrà entrare senza trovare resistenza. La patata dovrà essere morbida, ma con una polpa non troppo molle per evitare che si disfi. Lasciamole poi ancora con la buccia ad intiepidire.

A questo punto, tagliamole per lungo in modo da ottenere un lato molto grande e uno più piccolino. Scaviamo con un cucchiaino, senza esagerare, la parte più grande e mettiamo da parte la polpa in una ciotola. Eliminiamo poi la buccia soltanto dalla parte piccola e schiacciamo con una forchetta la polpa precedentemente messa da parte.

Tagliamo quindi la pancetta a pezzettini, grattugiamo la scamorza e aggiungiamo il tutto nella purea di patate. Dopo aver mescolato, uniamo poi anche l’uovo, il Parmigiano, un pizzico di prezzemolo tritato e aggiustiamo di sale e pepe.

Aiutandoci con un cucchiaio farciamo poi le patate con il composto così preparato e cospargiamo tutto con il pangrattato. Prendiamo allora le nostre patate e mettiamole in una padella che possa anche andare in forno e iniziamo la cottura.

Pressiamo sul fondo un filo d’olio con altrettanta acqua, copriamo con il coperchio e facciamo cuocere per circa 10 minuti, aggiungendo acqua se necessario. Per finire, non ci resta che trasferire la padella in forno già caldo a 180 °C e cuocere per 5 minuti. Quando la superficie sarà croccante e dorata sforniamo il tutto e serviamo tiepido con un po’ di prezzemolo fresco a decorare. Avremo così ottenuto delle patate gratinate al forno e ripiene di formaggio filante davvero spettacolari.

