Una vacanza da sogno è il desiderio che ciascuno di noi vorrebbe realizzare. In particolare per quest’estate, dopo mesi e mesi di chiusura in lockdown non vediamo l’ora di partire per qualche destinazione remota. Maldive, Seychelles e Caraibi sono sempre la meta che per molti resta un’utopia. Forse per questo non ci rendiamo conto di avere bellezze rare anche in Italia, vicino a noi se siamo fortunati.

Sono borghi piccoli e incantevoli, adatti anche per una toccata e fuga rapida ma memorabile. Il Sud Italia è specialista nel far vivere esperienze da favola ai suoi visitatori, e lo dimostra appieno il luogo che andremo a descrivere. Granelli di sabbia e acque cristalline incorniciano questo borgo surreale che mozza il fiato.

La magnifica Acciaroli, meta imperdibile per coppie e famiglie

A dispetto delle dimensioni, Acciaroli è in grado di offrire momenti magici in compagnia di sole e mare. Il piccolo paesino campano, in provincia di Salerno, si situa all’interno del Parco Nazionale del Cilento. Nota per la pulizia e la bellezza delle spiagge, Acciaroli anche quest’anno ha ottenuto la prestigiosa Bandiera Blu della Foundation for Environmental Education (FEE). Vediamo allora cosa fare e dove andare ad Acciaroli per ottenere il massimo da questa splendida località italiana.

Il mare è di casa ad Acciaroli e non può essere altrimenti, vista la limpidezza dell’acqua e la qualità delle spiagge. Tra i posti in cui lasciarsi andare in compagnia di caldo e tintarella consigliamo apertamente la Spiaggia Grande, conosciuta come la “perla del Cilento”. Chi non ha intenzione di pagare il prezzo del biglietto sappia invece che ci sono a disposizione diverse spiagge libere lungo la costa. Una su tutte la suggestiva spiaggia del Caleo, che sorge tra gli scogli.

La bellezza di Acciaroli passa anche per il centro abitato. L’aria di antichità si respira ancora passeggiando tra le case in pietra e il porto di pescatori. La storia la si racconta invece attraverso l’imponente Torre Normanna voluta in passato da Federico II. Le fa compagnia più in là la bellissima Chiesa dell’Annunziata, dei primi anni 1000.

