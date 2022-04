Aprile è quel mese di passaggio tra l’inizio della primavera e la primavera piena. Le giornate si allungano e con loro anche le nostre possibilità di vivere una vita più appagante. Siamo sempre noi gli artefici ultimi del nostro destino, ma pare che ci siano tra noi alcune persone più fortunate delle altre.

In particolare, sembra che alcuni abbiano un compito più facile di altri perché sono messi nelle condizioni ottimali di fare bene per sé e per gli altri. Secondo gli altri, ci sarà un grandissimo colpo di fortuna per i Pesci ma attenzione a Saturno per altri segni dell’oroscopo.

Grande fortuna per questo segno d’acqua

I Pesci sono un segno dell’oroscopo estremamente creativo. Infatti, riescono a dare il meglio di sé quando si trovano in una situazione in cui gli si permette di esprimere la loro creatività. Inoltre, dato che si tratta anche di un segno molto sensibile, se oltre alla creatività si associa anche una giusta causa allora i Pesci diventano proprio invincibili. Di conseguenza, quando i Pesci svolgono un lavoro come avvocato o assistente sociale, diventano delle persone estremamente gradevoli e utili al prossimo.

In questi giorni non è detto che tutti i Pesci troveranno lavoro in queste due professioni ma è probabile che arrivi un’opportunità simile. Potrebbe trattarsi di un’associazione benefica di quartiere o di una causa religiosa che busserà alla porta. Infatti, la vera fortuna non è necessariamente una questione monetaria ma può trattarsi anche di un’opportunità per migliorare considerevolmente la propria qualità di vita.

Grandissimo colpo di fortuna per i Pesci ma attenzione a Saturno per Gemelli e Toro

Note dolenti, invece, per Gemelli e per i Toro. Per quanto riguarda i nati sotto il segno dei Gemelli, pare che l’onestà non sia la loro principale virtù.

Chiariamo subito un concetto, però, queste persone sono più disoneste di altre non perché lo vogliano ma soprattutto perché sono disattenti. Non sono dei grandi ascoltatori, si dimenticano di fare o dire cose molto importanti e per questo sembra che facciano spesso un doppio gioco. Allo stesso tempo, però, i Gemelli sono persone estremamente intellettuali, che passano le ore a capire ciò che desiderano.

In queste settimane, la loro caratteristica principale negativa, ovvero la propria disattenzione, causerà non pochi danni. Complice Saturno, queste persone risulteranno sgradevoli agli occhi di qualcuno.

Per quanto riguarda il Toro, invece, la sua difesa è spesso la sua arma migliore. Segno timoroso, il Toro ha paura a lanciarsi in nuove sfide. Chiudersi troppo a riccio, però, non è mai una buona scelta, soprattutto con l’inizio della primavera.

