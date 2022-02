Ci sono i Lettori che seguono l’oroscopo tutti i giorni. Sia in tv che sui quotidiani. Ci sono poi quelli che si accontentano del report settimanale. Raramente, ma presenti, anche coloro che a dicembre si accontentano della previsione globale di tutto l’anno che verrà. Una sorta di azione scaramantica, soprattutto se le previsioni a lungo raggio sono ottimali. Diversamente, chi cerca buone notizie, vive anche alla giornata. Nella speranza di qualche cambio di passo. Ecco, chi si era visto nel segno più fortunato del 2022, questa settimana è meglio che si rinchiuda in trincea. Sarebbe infatti in arrivo un mini-periodo davvero burrascoso. Obiettivo: limitare i danni.

Una settimana complessa per l’Ariete

Diciamo subito che l’Ariete è il protagonista di questa settimana così tribulata. Pronosticato assieme al Toro come star del 2022, sta però attraversando qualche difficoltà di troppo. D’altronde è un segno di primavera e si scatenerà con l’arrivo di marzo. Allora infatti partirà la sponsorizzazione di Giove e ne vedremo delle belle. Vediamo nei prossimi giorni da cosa dovranno guardarsi gli Arieti e quali rischi correranno.

Grandissimi rischi economici e pesanti tensioni familiari potrebbero essere in arrivo per questo segno pronosticato al top del 2022

Come sempre lo schema dell’Ariete è uno solo: tutti all’attacco. Gioca sempre con 3 attaccanti questo segno, per rubare un termine calcistico. Ma, adesso le stelle suggeriscono di non farlo. O, almeno la situazione è abbastanza ingarbugliata. Di suo, infatti, l’Ariete in questo momento avrebbe tanta voglia di emergere e tante frecce all’arco. Ma la situazione è statica. Nuovi incarichi e promozioni sarebbero previsti solo a primavera, mentre l’Ariete vorrebbe forzare i tempi. Cosa che potrebbe portare solo a danni e perdite economiche nei prossimi giorni. Meglio, quindi, aspettare tempi migliori e accontentarsi di quel che si ha per ora.

Occhio alle tensioni e alle discussioni in amore

Grandissimi rischi economici e pesanti tensioni familiari anche in campo amoroso. Complice anche la tensione lavorativa, gli Arieti rischiano guai grossi anche in amore. No alle discussioni e ai litigi, sì alle riappacificazioni e alle schiarite. Gli attriti di cuore potrebbero portare talmente tanta tensione da ripercuotersi anche sui figli. La famiglia deve essere un nido d’amore e non un campo di battaglia, altrimenti la situazione potrebbe degenerare. E proprio, parlando d’amore, ecco un suggerimento per un fine settimana romantico e l’idea giusta per San Valentino nel nostro approfondimento.

