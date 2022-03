Nelle turbolenze emotive di questi ultimi mesi, l’oroscopo ha rappresentato almeno una piccola via di fuga. La speranza che le stelle possano concederci qualche positività, in uno scenario generale abbastanza triste. Normalmente tutti noi leggiamo l’oroscopo anche col desiderio di vederci arrivare addosso qualche entrata extra di denaro. Visto che le spese reali sono davvero tantissime. Proprio parlando i soldi, ma non solo, vediamo quali saranno i 3 segni potenzialmente più fortunati dei prossimi giorni.

Sempre a parlare dell’Ariete ma attenzione a questo ostacolo

Lo sanno ormai anche i sassi che il 2022 sarà l’anno fortunato per l’Ariete. Soldi, successo e gratificazioni professionali, che per alcuni sono già arrivati. Eppure, stando al pronostico delle stelle, il meglio arriverà proprio da fine marzo in poi. Attenzione, però che non sono tutte rose sul percorso dei nati dal 21 marzo al 20 aprile. Pur in un contesto assolutamente positivo, ci sono delle tensioni in campo amoroso. Anche legate a tutte le energie che gli Arieti stanno riversando sul lavoro. Non sono previste però crisi di coppia, stando però molto attenti a non dimenticarci del partner, trascurandolo per il solo lavoro.

Grandi sorprese in arrivo per questo segno che contenderà all’Ariete e alla Vergine il dominio e il successo dei prossimi giorni

Il segno che più si avvicina al tema del periodo, cioè la sorpresa, potrebbe trovarla prima di aprire l’uovo di Pasqua. Parliamo in questo caso dello Scorpione. Mentre in amore dominerebbe ancora una certa timidezza, al lavoro si starebbe aprendo una parentesi scoppiettante. Mercurio, messaggero degli Dei, sarebbe per bussare alla porta degli Scorpioni. Le stelle prevedono infatti delle gradite novità e degli introiti extra. Notizie assolutamente positive visto che i nati dal 23 ottobre al 22 novembre sarebbero presi da parecchie uscite economiche.

Torna la Vergine tra protagonisti della settimana

Grandi sorprese in arrivo per questo segno, ma anche la Vergine non scherza. Partiamo subito dal lavoro, in cui sembrerebbe arrivato il momento di raccogliere quanto seminato. Finalmente, ci sarebbero tutti i presupposti positivi per fare un salto di qualità, sia a livello di carriera che economico. Attenzione, però che le stelle suggeriscono modestia e intelligenza. Il successo non deve infatti offuscare i buoni rapporti con i superiori, alla ricerca del solo “vil denaro”. In amore il suggerimento è quello di mantenere tutta la diplomazia possibile. Potrebbero infatti sorgere delle incomprensioni con il partner per dei vecchi rancori non ancora dimenticati.

Approfondimento

