Si ricercano 80 candidati non aventi necessariamente esperienza pregressa per uno specifico ruolo. Non servono particolari competenze o precisi titoli per candidarsi, il che rende queste opportunità disponibili davvero interessanti. Aggiungiamo, poi, i vantaggi dal punto di vista contrattuale ed economico, come la formula a tempo indeterminato, i vari bonus ed il rimborso spese. È previsto un compenso mensile pari a 1.900 euro per questo impiego full time, cui è possibile candidarsi già da adesso.

In cosa consiste l’impiego

Le grandi opportunità lavorative fino a 1.900 euro mensili sono state pubblicate da EURES per conto di Evolution Gaming. Il provider di giochi online per casinò è alla ricerca di 80 candidati da inserire nel ruolo di Game Presenter. Per la precisione, si ricercano 10 persone per ciascuna delle lingue richieste, ossia svedese, danese, italiano, finlandese, greco, olandese, norvegese e austriaco.

Il Game Presenter si occuperà di intrattenere e gestire i giochi da remoto. Dovrà essere in grado di coinvolgere i giocatori ed interagire con loro. Motivo per il quale, per le prime tre settimane Evolution Gaming offrirà ai candidati scelti una formazione mirata e retribuita. In questo modo, gli stessi potranno acquisire tutte le conoscenze necessarie per le mansioni richieste, come ad esempio le tecniche di gioco.

Per avere buone possibilità di essere assunti è necessario il possesso di alcuni requisiti. Questi sono una spiccata conoscenza della lingua per la quale ci si candida, in aggiunta alla lingua inglese, e l’attitudine al lavoro di squadra. E ancora, avere un approccio positivo, ottime doti relazionali e comunicative e buone capacità di adattamento, considerato l’ambiente flessibile e dinamico. L’esperienza pregressa nel ruolo, come già specificato prima, non è un requisito essenziale, ma è pur sempre gradita.

Grandi opportunità lavorative fino a 1.900 euro al mese con contratto a tempo indeterminato per 80 posti

I Game Presenter saranno assunti a tempo pieno per lavorare a Malta. Lo stipendio mensile ammonta a 1.900 euro mensili, cui si aggiungono una serie di bonus e vantaggi. Fra questi, un pacchetto che comprende il volo verso Malta e le prime 20 notti, oltre all’assistenza al trasferimento. In più, taxi notturno gratuito per gli spostamenti da e verso la sede di lavoro e la palestra gratuita.

Per candidarsi è necessario inviare lettera di presentazione e curriculum vitae, entrambi in lingua inglese, all’indirizzo eures.recruitment.jobsplus@gov.mt, in copia a eures@alfomet.it. Ricordiamo, a tal proposito, che l’annuncio di lavoro ha la data di scadenza fissata per il 31 marzo.

