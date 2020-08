In questo articolo approfondiremo il decreto interministeriale 85/20 che ha introdotto importanti novità in merito alla previdenza complementare di circa 28mila italiani. Il decreto riprende la legge di bilancio 2018 che ha disposto la soppressione di FONDINPS. Questo fondo è lo strumento di gestione collettiva del risparmio controllato dall’INPS che gestisce i TFR di alcuni dipendenti del settore privato. A questo veicolo finanziario conferiscono i propri accantonamenti di fine rapporto i lavoratori che non hanno espresso preferenze sul TFR. Dal 2009 i capitali del fondo sono gestiti da UnipolSAI Assicurazioni Spa.

Il decreto 85/20 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 luglio e sarà operativo dal 14 agosto prossimo. La norma interesserà migliaia di italiani. Al 31 dicembre 2018, infatti, FONDINPS contava oltre 28mila aderenti. Ci sono quindi grandi novità in arrivo per il TFR di molti lavoratori che vedranno cambiamenti rilevanti.

Le performance di FONDINPS

Gli esperti di Proiezionidiborsa hanno analizzato le performance storiche di FONDINPS. Purtroppo, i dati non sono particolarmente aggiornati poiché la società, ad agosto 2020, non ha ancora depositato il bilancio d’esercizio 2019. Secondo gli ultimi valori disponibili, una quota del fondo è passata da un controvalore di 10,25 a dicembre 2009 a 11,88 nel dicembre 2019. Un risultato medio di poco superiore all’1% annuo su base decennale. Il decreto 85/20 prevede che le gestioni in capo a FONDINPS passino al fondo Cometa. Cometa è il veicolo di gestione della previdenza complementare per i lavoratori dei settori metalmeccanico, impiantistico ed orafo argentiero. Si tratta del maggior fondo pensione italiano e attualmente gestisce oltre 400mila posizioni previdenziali. Il fondo Cometa prevede cinque diversi comparti strutturati sulla base della propensione al rischio del contribuente. Nel 2019 i rendimenti annui di questo strumento sono andati dallo 0,4% del comparto monetario all’11,29% del comparto Crescita.

Grandi novità in arrivo per il TFR di molti lavoratori

Le conseguenze per i lavoratori appaiono positive dal punto di vista della struttura del fondo. Sul piano operativo, gli iscritti a FONDINPS non dovranno preoccuparsi di nulla. Il decreto 85/20 prevede la nomina di un commissario liquidatore che gestirà la chiusura di FONDINPS ed il passaggio a Cometa. Il trasferimento partirà il 14 agosto e durerà al massimo 6 mesi. Il commissario dovrà anche predisporre un’informativa puntuale a beneficio di tutti gli interessati. La redazione consiglia ai lettori di informarsi con un esperto in merito alla sottoscrizione di piani previdenziali integrativi. Le future pensioni, infatti, potrebbero non bastare per garantire il tenore di vita dei lavoratori. Sia a causa dei criteri di calcolo che della progressiva diminuzione del potere d’acquisto di cui abbiamo parlato in un recente articolo.