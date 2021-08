La televisione è stata sicuramente fra i nostri migliori compagni nel periodo della pandemia e dei vari lockdown. Grazie a questa abbiamo assistito alle varie conferenze stampe che descrivevano l’andamento della pandemia e le regole a cui dovevamo attenerci; e non solo.

Ci siamo fatti forza con film, serie tv e programmi che ci potessero far svagare in un momento davvero difficile. Un oggetto a cui difficilmente si potrebbe rinunciare.

Per questo, quindi, nelle prossime righe sarà utile spiegare che ci sono grandi notizie a fine agosto perché arriva un incredibile bonus per la televisione.

Infatti si apprende, dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), che il Ministro Giorgetti ha firmato il nuovo calendario sul riassetto delle frequenze televisive. Pertanto, dal 23 agosto i cittadini potranno richiedere il bonus rottamazione tv.

Il bonus è previsto per l’acquisto di televisori che siano compatibili con i nuovi standard tecnologici relativi alla trasmissione del digitale terrestre DVB-T2/HEVCMain10. Questo è quanto stabilito dal decreto ministeriale pubblicato lo scorso 7 agosto in Gazzetta Ufficiale.

Andiamo a vedere nel dettaglio in cosa consiste il bonus. È uno sconto del 20% circa sul prezzo d’acquisto di un nuovo televisore. Il bonus è valido per un massimo di 100 euro che si può ottenere solo rottamando i televisori non più idonei rispetto ai nuovi standard tecnologici appena descritti.

Il bonus è cumulabile con il precedente incentivo solo che, rispetto a quest’ultimo, presenta una sostanziale differenza: si rivolge a tutti i cittadini senza alcun limite legato all’ISEE. Nel prossimo paragrafo vedremo in dettaglio come richiederlo.

Come usufruire del bonus e qual è il calendario sul riassetto delle frequenze televisive

Per usufruire del bonus rottamazione tv sarà sufficiente avere un apparecchio da rottamare e andare dal rivenditore o anche all’isola ecologica. È importante essere muniti del modulo di autodichiarazione compilato (in PDF).

Tutto questo è un incentivo a far sì che ci sia un graduale e ordinato spostamento verso le nuove tecnologie di trasmissione televisiva. Per tale ragione, il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato il decreto che riorganizza il calendario sul riassetto delle frequenze televisive per ogni area regionale. I dettagli si possono trovare sul sito del MISE.

In particolare il provvedimento partirà dal 15 ottobre 2021 secondo cui alcuni programmi saranno trasmessi solo con la codifica DVBT/MPEG4. Comincerà la Sardegna che sarà inserita nell’area 1A nel periodo che va dal 15 novembre 2021 al 18 dicembre 2021.

Si concluderà con la Liguria, la Toscana, l’Umbria, la Campania e il Lazio la cui transizione sarà dal 1 maggio 2022 al 30 giugno 2022 nell’area 1B. Per chi si vuole adeguare a questa transizione il bonus rottamazione tv è sicuramente un grande incentivo di cui si può approfittare.

