Per alcuni potrà sembrare assurdo, eppure a volte la presenza di numeri ricorrenti nella nostra vita può non essere una coincidenza.

Secondo la numerologia, infatti ad ogni numero è associato un particolare significato simbolico.

Questa particolare branca dell’esoterismo ritiene che ci siano numeri in grado di influenzare l’andamento di certi eventi e indicarci la strada da percorrere.

Alcuni inoltre ritengono addirittura che siano i nostri angeli custodi ad inviarci dei messaggi attraverso la numerologia.

Qui invece parliamo di teorie antichissime, che risalgono addirittura a Pitagora ed alla Grecia del VI secolo A.C.

Si può essere a tal proposito più o meno scettici, ma una mente aperta troverà queste teorie affascinanti ed estremamente interessanti da approfondire.

Grandi cambiamenti in vista e un messaggio angelico per chi nota spesso questi numeri

Sarà capitato a molti di notare dei numeri ricorrenti durante la giornata: una targa, uno scontrino, l’orario di una email, l’orologio sul display del telefono.

Sono tanti i modi in cui queste sequenze numeriche si presentano nelle nostre vite, a volte con una certa costanza e frequenza.

A quanto pare non si tratta solo di un caso o di suggestione, ci sono dei significati specifici per ogni numero. In questo articolo ci limiteremo a vedere i più frequenti e significativi.

I più potenti sono i cosiddetti numeri maestri e pare che sia il modo attraverso il quale i nostri angeli ci avvertono che stiamo per vivere una grande rivoluzione.

Una combinazione di energie dell’universo che “cospirano” affinché possiamo realizzare tutti i nostri desideri.

Ecco perché si ritiene che ci siano grandi cambiamenti in vista e un messaggio angelico per chi nota spesso questi numeri.

I numeri maestri e le doppiette

L’1 è il principio, e vedere spesso sequenze di 1, come 11, 111, 11:11 ci affida grandi responsabilità.

Significa che stiamo per lasciare una parte di noi e avviare un nuovo cammino.

L’11 e tutte le sue varianti possono trasformare i nostri pensieri in realtà; attenzione quindi a cosa pensiamo.

Il numero 22 è tipico dei sognatori.

Vederlo spesso significa che qualcuno vuole dirci di vivere in pace e serenità.

Solo così i sogni diventeranno idee e poi grandi azioni in grado di migliorare la vita degli altri.

Il numero 33 rappresenta una personalità altruista.

Se lo vediamo spesso in tutte le sue varianti dobbiamo prestare attenzione a quello che accade intorno a noi.

Siamo in una fase di crescita e c’è ancora da lavorare, ma le energie dell’universo sono dalla nostra parte.

È il momento di perdonare e perdonarsi.

Occhio quindi ai segnali che l’universo ci invia!