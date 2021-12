Siamo agli sgoccioli dell’anno e come ogni volta ci chiediamo come saranno i prossimi mesi, soprattutto per quei segni zodiacali che hanno dovuto combattere molte avversità. Si pensi ad esempio al Toro che ha dovuto affrontare una quadratura abbastanza complessa, ovvero quella di Giove e Saturno, soprattutto nelle relazioni. O ancora all’anno duro dello Scorpione che ha dovuto affrontare tantissimi cambiamenti sul fonte lavorativo e personale, soprattutto agli inizi del 2021. Siamo in tanti a chiederci sul finire del 2021 cosa ci riserveranno le stelle per il prossimo anno. Ma a quanto sembra si prospettano grandi cambiamenti in vista e finalmente una marea di soddisfazioni e soldi per questi segni onorati dalla fortuna.

Il 2021 non è ancora finito e alcuni segni potranno fruire della fortuna che li attende nel 2022, già in questi ultimi giorni di dicembre. Ad esempio sono in arrivo grandi soddisfazioni e un carico di soldi dopo il 4 dicembre per questo fortunato segno zodiacale che è il Sagittario. Ma non solo, perché un fiume di soldi e grandi soddisfazioni travolgeranno questi 3 segni zodiacali dopo il 4 dicembre. Ma vediamo nel dettaglio cosa promettono le stelle per questi super fortunati segni zodiacali.

Tra i segni che finalmente respireranno un po’ di aria nuova e fortunata ritroviamo il segno del Toro. Sembra che il 2022 sia molto più benevolo dell’anno che sta volgendo al termine. I progetti che sembravano non riuscire a realizzarsi, troveranno concretezza e tante situazioni in bilico finalmente si sbloccheranno. Questo porterà ad avere molta fiducia in sé stessi e negli altri.

Un altro segno che finalmente potrà distendersi e riposare sugli allori, dopo tutti i sacrifici fatti nel 2021, è il segno zodiacale dello Scorpione. La fortuna di Giove sarà a suo completo favore. Anche per quanto riguarda l’amore, Venere regalerà sorprese inaspettate portando anche l’anima gemella a chi non l’ha ancora trovata. Un altro segno baciato dalla fortuna sarà il Leone grazie ad un Giove alquanto favorevole. In particolare, grazie a Giove, i Leoncini riusciranno a superare le difficoltà incontrate nel 2021, soprattutto a partire dal mese di maggio. In questo mese infatti arriveranno grandi opportunità e le motivazioni giuste per coglierle a volo. Sarà pertanto l’anno delle grandi occasioni da saper cogliere e affrontare con entusiasmo e positività, credendo in sé stessi e nelle proprie capacità. Solo in tal modo ogni sogno potrà diventare realtà!

