È arrivata una grande sorpresa per tutti quelli che di notte dormono in questa posizione. Questa, inoltre, gioverà anche al partner. Quindi, una vera e propria doppia vittoria. Durante la notte inconsapevolmente si possono assumere delle posizioni un po’ strane. Altre volte, invece, si sceglie consapevolmente di dormire in quella determinata posizione. Per le posizioni scelte in modo consapevole, che però risultano scomode, abbiamo una soluzione.

La posizione preferita al mondo

Molti amano e scelgono di dormire con il braccio sotto il cuscino. Anche quando si dorme con il proprio partner si opta per mettere il braccio sotto il suo di cuscino. Be’, è arrivata una grande sorpresa per tutti quelli che di notte dormono in questa posizione.

Quante volte, infatti, accade che la mattina dopo uno si sveglia con il braccio completamente addormentato? È assolutamente normale, perché con il peso della testa il braccio tende a causare una momentanea paralisi dell’arto. Per fortuna al mondo di oggi esiste una soluzione per tutto, o meglio, quasi tutto. Ma per il braccio addormentato per colpa del cuscino, sì.

Il cuscino ad arco ci salverà

Stiamo parlando del cuscino ad arco. Questo oggetto infatti è un semplicissimo cuscino che però ha uno spazio dove è possibile far passare il braccio. Esistono vari cuscini: per coppia e per single. Il cuscino per coppia sarà più lungo, perché deve permettere ad entrambi di poggiare la testa sulla spugna. Quello per single invece sarà più piccolo, per ovvie ragioni. Questi sono dei semplicissimi cuscini, infatti sono in memory foam a rimbalzo lento, ergonomici, comodi e fatti con materiali pregiati.

Attenzione al verso

L’unica cosa a cui bisogna fare attenzione, sia quando si acquista il cuscino per coppia sia quando si acquista quello per single, è il verso. È importante sapere quale braccio va sotto il cuscino per non acquistare un prodotto che poi non si userà, perché del verso errato. Infatti esiste il cuscino sinistro e quello destro, che non sono interscambiabili.

