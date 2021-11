Natale dista ormai poco più di quaranta giorni. Non siamo ancora immersi nell’atmosfera natalizia, ma ci iniziamo a rendere conto che si sta avvicinando sempre di più. L’inesorabile trascorrere del tempo ci sta portando alla fine di questo 2021 con la speranza che l’anno successivo sarà migliore. Stanno per cominciare le consultazioni familiari per capire dove trascorrere la cena della vigilia, il pranzo di Natale. Si inizia a pensare ai menù e ovviamente ai regali.

E quale occasione migliore del Black Friday imminente per comprarne già qualcuno? Non solo, abbiamo appena visto che per anticipare il Black Friday Amazon lancia una nuova e ricca promozione su una sorprendente varietà di prodotti. L’Early Black Friday in scadenza il 18 novembre, dove poter ancora trovare interessanti offerte, soprattutto per i bambini.

Grande risparmio su questi 5 regali di Natale da fare sfruttando l’imminente Black Friday di Amazon

Andiamo a vedere cinque economiche idee regalo per figli, nipoti o figli di amici. Da comprare in questi giorni, per risparmiare molto sul prezzo di listino originale.

Un evergreen dei giochi in scatola è indubbiamente “Indovina Chi?”. Un gioco che ha fatto epoca e che, seppur cambiato nella grafica e nei personaggi, ha sempre il suo fascino. Sviluppa le attitudini mentali del bambino, lo fa riflettere ed è molto semplice nell’esecuzione manuale. Non solo, perché è un gioco senza età, anche per adulti e anziani. Per avvincenti sfide nelle serate invernali. Amazon lo propone con il 56% di sconto sul prezzo originale. Da 24,39 euro a 10,79 solo in questi giorni.

Per rimanere in tema di giochi educativi e classici, ecco l’”Allegro Chirurgo”. Gioco di abilità manuale e di sfide sul filo del rasoio. Chi non si ricorda il classico suono che indica l’errore quando le pinzette del chirurgo toccano i sensori presenti all’interno degli organi da estrarre? Una generazione intera ha provato la sfida di riuscire a completarlo tutto senza far mai suonare l’allarme, in pochissimi ce l’hanno fatta. Amazon lo propone con uno sconto del 47% da 27,99 a 14,93 durante il periodo dell’Early Black Friday.

Un altro gioco assai stimolante per adulti e bambini è “Cluedo”. Per mettere alla prova le nostre abilità deduttive e investigative. Ci immergeremo in questo gioco come dei novelli Sherlock Holmes, per arrivare prima degli avversari a scoprire il colpevole. Anche in questo caso, Amazon lo propone con uno sconto del 31% sul prezzo originale: da 23,49 a 16,19.

Altri sconti

Cambiando genere, pensando solo alle bambine, ecco una serie di incredibili sconti su tutta la gamma “Barbie”. Risparmi notevoli sul Camper dei Sogni, sul Furgoncino Street Food e sulla Casa di Malibu. Un intero mondo a prezzi ribassati, un’occasione da non perdere in questi giorni di Early Black Friday

Per par condicio, chiudiamo con un gioco prettamente da bambini. Ovvero le mitiche macchinine della Hot Wheels. Qui ci si può sbizzarrire, con scontistiche che vanno dai due o tre euro su importi contenuti, fino a superare il 35% nei casi del Mega Autolavaggio o all’Attacco allo Scorpione Giganti.

Abbiamo quindi visto il grande risparmio su questi 5 regali di Natale da fare sfruttando l’imminente Black Friday di Amazon. Non solo giocattoli, ma tanto altro è possibile acquistare in questi giorni di grandi sconti, per trovare il regalo più adatto, in anticipo e spendendo meno.

Approfondimento

Scopriamo quando iniziano i fantastici sconti del Black Friday e come farci trovare preparati