Il nostro Ufficio Studi continua a monitorare attentamente le dinamiche dei mercati finanziari e a segnalare le operazioni di investimento con più probabilità a favore.

Per quanto riguarda i mercati azionari, il setup del 19 maggio, dovrebbe aver portato all’inizio di un nuovo impulso rialzista e questo dovrebbe portare a salite del 5/7% nei prossimi 30 giorni solari.

Quindi, il giudizio è al momento, semaforo verde per il trading azionario in ottica multidays. Oggi, si segnala un’altra grande opportunità per guadagnare diversi punti percentuali puntando sulla forza dell’euro contro il dollaro neozelandese.

L’operazione indicata ha le seguenti caratteristiche:

molto probabile l’inizio di una fase direzionale con probabilità superiori al 75% e risk reward a favore.

Procediamo per gradi.

Il cambio euro dollaro neozelandese ha chiuso la scorsa giornata di contrattazione al prezzo di 1,6989 in ribasso dello 0,04%. Da inizio anno il cambio, ha segnato il minimo a 1,6322 ed il massimo a 1,7129.

Nelle ultime settimane dopo una discesa iniziata nel marzo dello scorso anno di alcuni punti percentuali, sembra che si siano formati interessanti pattern rialzisti.

Potrebbe essersi formato un bottom rilevante.

Grande opportunità per guadagnare diversi punti percentuali puntando sulla forza dell’euro contro il dollaro neozelandese

Cosa attendere da ora in poi? Quale operatività mantenere di breve, medio e lungo termine? Una chiusura di questa settimana od ella successiva superiore ai 1,6991 farebbe partire un movimento rialzista di medio lungo termine con obiettivo da raggiungere in 1/3 mesi in area 1,8023.

Per quanto riguarda invece, le nostre proiezioni a 6/12 mesi dal momento attuale, se al 30 giugno le quotazioni saranno superiori a 1,7129, le probabilità saranno del 78% che il livello di 1,6322 sia stato un bottom rilevante, con obiettivo da raggiungere nei successivi 24 mesi in area 1,9933, massimo del mese di marzo 2020.

I Lettori quindi prendano nota perchè entrare al rialzo da subito sul cambio ci sembra davvero un’operazione interessante e conveniente.

Come al solito si procederà per step e di volta in volta definiremo tendenza, obiettivi e livelli di inversione.