Nei giorni scorsi è stata presentata un’idea incredibile nel settore dei trasporti che potrebbe partire in occasione delle Olimpiadi invernali del 2026. Giochi olimpici che si terranno nell’insolita accoppiata italiana Milano-Cortina. Grande e incredibile rivoluzione in arrivo per chi è abituato a usare i taxi e potrebbe ritrovarsi come all’interno di un film di fantascienza. Vediamo assieme agli Esperti della nostra Redazione di cosa si tratta.

Dei taxi volanti disponibili per le Olimpiadi

All’inizio lo definirono un obiettivo molto ambizioso, ma oggi potremmo chiamarlo un vero e proprio progetto interessantissimo. Nasce dalla collaborazione fattiva di due società:

Sea, la società di servizi che attualmente ha in gestione i due aeroporti milanesi di Linate e Malpensa;

Skysports, azienda di riferimento nella progettazione dei vertiporti, ossia dei piccoli scali per taxi idroelettrici che partirebbero e decollerebbero in maniera verticale.

Il progetto è ancora decisamente in fase iniziale e prevede l’utilizzo dei cosiddetti “eVtol”. Sono appunto dei veicoli elettrici, che assomigliano a dei piccoli elicotteri, ma dotati di batteria. In base alla modello, sono in grado di trasportare da due a quattro passeggeri.

Il potenziale di questi trasporti sarebbe proprio quello di utilizzare collegamenti con un’incredibile riduzione delle emissioni inquinanti. Si parla infatti di 100% carbon free. Cosa che potrebbe rivelarsi un’idea incredibilmente innovativa proprio in metropoli come Milano, caratterizzate da traffico e inquinamento.

Una curiosità sui prezzi nel Mondo

Parlando di taxi, servizio spesso molto utile, sia per chi viaggia che per chi lavora, la città in cui costa meno una corsa è la capitale egiziana Il Cairo. Nonostante sia una delle città col maggior numero di turisti internazionali, una corsa dall’aeroporto al centro città costerebbe poco meno di 4 euro.

Di contro, la città più costosa al Mondo per i trasferimenti in taxi è la svizzera Zurigo, in cui ogni km percorso costa quasi 5 euro. Vediamo comunque per la curiosità dei Lettori le 2 classifiche per meno e più cari sul pianeta:

Il Cairo;

Bangkok;

Mosca.

Sono le città coi taxi più economici.

Di contro:

Zurigo;

Ginevra;

Tokyo.

Le mete in cui ci costerebbe maggiormente spostarsi con conducente a nostra disposizione.

Milano e Roma si piazzano a metà classifica. Ma se stiamo pensando all’acquisto di un’auto ecologica, ancora e solo per poche ore straordinaria promozione per chi acquista un’auto ecologica in questo modo.

