Grand tour tra le antiche città nella roccia

Le vacanze in distanziamento sono perfette per andare a visitare le antiche città nella roccia. Sono piccole località sparse in tutte le regioni, dove i pericoli di contagio sono davvero rarissimi. Borghi arrampicati su speroni a picco sul mare. Oppure abbarbicati a colline di tufo, scavati nella roccia magmatica o calcarea. Nati in un paesaggio ostile e complicato, che oggi è il loro punto di forza. Ecco alcuni dei tesori più suggestivi d’Italia, dove si va prevalentemente a piedi. Che oggi più che mai hanno bisogno di essere visitati e animati, per non spopolarsi.

Matera, la perla nella roccia

Una città incredibile, con il quartiere dei Sassi, antiche grotte dei pastori abitate da poveri che sono state evacuate e bonificate meno di un secolo fa. Oggi sono Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO. Rappresentano uno dei nuclei abitativi più antichi del mondo, con caverne e meandri labirintici tutti da visitare. Salendo verso il Lazio, si incontrano le mura megalitiche di Ferentino risalenti al IV° secolo avanti Cristo. Sono aggrappate alla roccia dove si dice che Saturno volle fondare la sua città. E poi le colline di tufo sulle quali sorge Civita di Bagnoregio, nel viterbese. L’erosione di due torrenti a valle rischia, purtroppo, di farla scomparire. La città, regale e altera sul suo colle, è raggiungibile solo attraverso un ponte pedonale sui calanchi circostanti. Splendida anche Vitorchiano, il cui centro storico medioevale nasce su uno sperone roccioso vulcanico.

Le rocce a strapiombo di Polignano e Pitigliano

Il nostro grand tour tra le città antiche nella roccia, prosegue con l’incantevole sperone roccioso di Polignano. Si tratta di una polis greca disegnata dal vento e dal mare, con spiagge famose in tutto il mondo, che si getta a strapiombo nel mare della Puglia. In Toscana Pitigliano, una delle 15 città più colorate d’autunno, sovrasta le valli circostanti. E le domina con i suoi gioielli: Palazzo Orsini, la Cattedrale, la zona del Ghetto, detta anche la Piccola Gerusalemme. Si mangia anche kosher nelle numerose cantine scavate nel tufo.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

I segreti di Ischia e Manarola

Che Ischia sia meravigliosa, è noto. Ma tra quelli che vogliono fare un grand tour tra le antiche città nella roccia, non tutti sanno che il Castello Aragonese nasce sulla roccia magmatica di un’isoletta. Scopriamola, è collegata alla maggiore attraverso un ponte in muratura di circa 200 metri. Percorrendolo ci si ritrova dinnanzi all’imponenza della fortezza nata nel 474 a.C. Il borgo pittoresco e colorato di Manarola, in Liguria, svela i suoi segreti solo visitandolo a piedi. Soltanto così si può andare alle Cinque Terre. Sono Patrimoni o dell’Umanità dell’UNESCO perché “rappresentano l’armoniosa interazione stabilitasi tra l’uomo e la natura. Per realizzare un paesaggio di qualità eccezionale e che manifesta un modo di vita tradizionale millenario”.

Grand tour tra le città nella roccia

Positano, così come Amalfi è un altro posto magico a due passi da Napoli. Dove scalinate, case, chiese e cupole si fondono con la roccia e con la macchia mediterranea. La città di Poseidon, il Dio del Mare di cui porta il nome, ha una passeggiata imperdibile, il Sentiero degli Dei. Pentedattilo, vicino a Reggio Calabria, è un borgo straordinario, che nasce all’interno di una mano fatta di roccia. Nell’età greco-romana, la natura aspra del territorio lo proteggeva. Abbandonato per lungo tempo, oggi è rinato in tutto il suo splendore.