Treno più battello: è questa la combinazione vincente, fino a dicembre, per visitare il Lario in modo insolito, con o senza pernottamento, partendo da Milano con TreNord. Si moltiplicano le crociere organizzate, anche su battelli pubblici d’epoca, che permettono di ammirare le località più suggestive del Lago di Como partendo dall’acqua. Gioielli come Cernobbio, Moltrasio, Torno e Urio. In questa zona sono visibili dall’acqua bellissime ville del Settecento-ottocento, come Villa Olmo, Villa Erba e il gioiello del rinascimento, Villa d’Este. Sull’altra sponda del lago (zona Lecco), è invece possibile visitare dal lago i caratteristici paesi di Abbadia Lariana, Mandello del Lario ed Onno.

Quel ramo che volge a Lecco

Grand tour in navigazione sul Lago di Como. Da non perdere è la tratta che da Como arriva fino a Piona. Quest’ultima è conosciuta per il suo stile medievale e l’abbazia in cui risiede tuttora un gruppo di monaci. Piona è altresì raggiungibile in battello da Lecco. Dove si può scendere e seguire il percorso che permette di visitare i villaggi e il tratto del lago più famoso. Quello che ha ispirato lo scrittore Alessandro Manzoni per il romanzo “I Promessi Sposi”. Via Lario si possono raggiungere anche altre località tipiche. Varenna, dove si possono ammirare il Castello di Vezio e la “passeggiata dell’amore”. Laglio, celebre perché ospita il ritiro di vacanza di George Clooney. Menaggio, conosciuta per gli eventi che l’hanno scossa durante la Prima Guerra Mondiale.

Grand tour in navigazione sul Lago di Como

Se non si è amanti dei viaggi guidati, è possibile scegliere da sé il percorso da seguire. Ovunque nei borghi a bordo lago, è possibile noleggiare barche, motoscafi, anche senza l’obbligo di patente. Per godersi le bellezze della zona secondo i propri gusti. Si può noleggiare un kayak o una barca tipica a Pescallo di Bellagio; il servizio di noleggio è disponibile nel periodo da marzo a ottobre.