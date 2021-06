Una corretta alimentazione abbinata ad una pratica sportiva costante consente di ottenere i migliori benefici per il proprio corpo. Per noi comuni mortali è davvero difficile trovare il giusto equilibrio ma non siamo i soli. Infatti anche gran parte degli sportivi commette molti errori a tavola non seguendo le giuste regole nutrizionali per mantenersi in forma

Perciò con l’aiuto dell’Istituto Italiano Alimenti Surgelati abbiamo stilato un vademecum per ogni tipo di atleta con consigli nutrizionali e menù ideali per l’alimentazione.

Il modello di alimentazione da seguire

I migliori nutrizionisti indicano la Dieta Mediterranea come il modello da seguire perché garantisce un regime alimentare vario, in cui non manca veramente nulla.

Gli sportivi hanno bisogno di una buona quota di carboidrati e proteine e parallelamente di olio extravergine di oliva, frutta e verdure.

Ma i prodotti sottozero servono?

Spesso ci siamo chiesti se i prodotti surgelati sono consigliati nell’alimentazione. Ebbene abbiamo letto il parere di Michelangelo Giampietro, specialista in Medicina dello Sport e Scienza dell’Alimentazione in merito ai prodotti sottozero come le verdure. L’Esperto ritiene che i prodotti sottozero siano adatti alla dieta di uno sportivo per vari motivi: assenza di conservanti e sicurezza garantita dalla catena del freddo. Quest’ultima mantiene intatte nel tempo le proprietà nutritive.

Il piatto post allenamento

Chi si allena costantemente ha nel minestrone all’italiana un valido alleato. Infatti un piatto ricco di verdure, legumi, pasta o altri cereali, con parmigiano e olio a crudo nel post allenamento è caldamente consigliato per almeno due volte a settimana.

Possiamo toglierci qualche sfizio?

Allo sportivo è permesso togliersi qualche sfizio a tavola come una bella pizza o delle gustose patate al forno. La regola che vale per tutti? In linea generale nella dieta dello sportivo si triplica-quadruplica il fabbisogno di carboidrati, mentre si raddoppia quello di proteine. Logicamente nel caso di un allenamento ad alta intensità è meglio evitare di fare un pasto abbondante ricco di grassi e proteine.

Il vademecum

Ora vediamo quali consigli nutrizionali seguire e i menù ideali per chi pratica corsa e nuoto.

Chi pratica corsa deve avere massa muscolare e perciò le proteine sono importanti. Invece chi svolge la maratona ha necessità di maggior carico di carboidrati soprattutto nei giorni antecedenti una gara. Per gli sportivi dediti al nuoto un occhio di riguardo alla quota di proteine da ottenere mangiando prodotti ittici e legumi, carni bianche, formaggi e uova.

