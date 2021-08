Il sole va via verso le sette di sera, le temperature si abbassano e il mare si raffredda. Fine del Mondo? No, semplicemente la fine dell’estate. Siamo ormai a fine agosto e la bella stagione sta lentamente lasciando il posto al periodo autunnale.

Tra paesaggi cangianti e temporali sparsi qua e là, purtroppo dobbiamo salutare le notti stellate in riva al mare e le giornate in barca. In tanti provano un certo malessere a fine estate, consapevoli che si dovrà tornare ai doveri della cosiddetta vita normale. Attenzione, però, a non disperare, perché l’autunno non ha nulla da invidiare alle assolate giornate estive.

Si pensi al fresco rigenerante e ai colori giallo-arancio della natura che regalano un incredibile senso di pace. E poi, possiamo finalmente prenderci del tempo per noi stessi e fare una scorpacciata di serie TV. Qualche esempio? Vediamo cosa propone Netflix per questa stagione.

Gran finali e nuovi inizi con queste tre imperdibili serie di Netflix in uscita a settembre

Per il prossimo mese di settembre, noi della Redazione di Proiezioni di Borsa abbiamo selezionato tre serie TV che molti aspettavano da tempo. Per due di queste, per grande dispiacere dei fan più accaniti, si tratta dell’ultima stagione.

Stiamo parlando della famosissima Casa di Carta e di Lucifer, entrambe molto amate dal pubblico e in uscita rispettivamente il 3 ed il 10 settembre.

Come tutti sappiamo, la Casa di Carta mette in luce il lato umano di chi trasgredisce le regole e per questo lo si definisce “criminale”. La serie Lucifer, diavolo occidentale dalla vita dissoluta, invece, avrebbe dovuto concludersi con la quinta stagione dello scorso maggio, ma i fatti dimostrano il contrario.

Andiamo adesso ad una nuova serie in uscita i primi del mese, precisamente il 2 settembre, spunto di riflessione e non soltanto.

Q-Force

Questa serie animata parla di un gruppo di persone appartenenti alla comunità LGBTQ che si uniscono per mostrare a tutti il loro valore.

Divertente, ironico e provocatorio, questa serie si presenta sotto forma di cartone animato, cosicché i suoi messaggi arrivino dritti al punto senza però risultare aggressivi. Difatti, la scelta di un cartone animato sembra perfetta per un tema così attuale e oggetto di dibattiti come quello LGBTQ.

Q-Force sarà sui nostri schermi casalinghi il prossimo 2 settembre e non vediamo l’ora di scoprirlo in tutta la sua originalità.

Gran finali e nuovi inizi con queste tre imperdibili serie di Netflix in uscita a settembre che allieteranno le nostre serate dei primi giorni d’autunno.