La società di servizi online più famosa al mondo ha avviato un processo di selezione per diverse figure professionali. Google ha il suo headquarter in California, ma le sue sedi sparse nel mondo ne fanno la multinazionale probabilmente più conosciuta a livello globale. La ricerca del personale è in costante movimento e anche in Italia troviamo diverse posizioni aperte.

La selezione riguarda le città di Roma e Milano e numerose sono le aree di inserimento. Dai settori Legal, Marketing, & Communication, Sales, Business e Finance, si passa ad altri di stampo più ingegneristico e informatico. Tra questi ultimi troviamo Google Cloud, Engineering & Technology e Design.

Insomma, la ricerca tocca numerosi campi di interesse ed è rivolta a varie professionalità.

Google assume in Italia. Posizioni aperte e modalità di presentazione della domanda

La società cerca figure professionali sia Junior che Senior in base alla specifica posizione e all’esperienza effettivamente maturata. E non è tutto. Google ripone un grande interesse e rivolge una certa attenzione ai giovani. È per questo motivo che offre continue opportunità di stage curriculare sia per la sede di Milano che per altre sedi estere. Si ricorda però che il giovane stagista dovrà mantenere lo status di studente durante l’intera durata del tirocinio, che può durare al massimo sei mesi.

Candidatura, iter selettivo e ambiente di lavoro

Abbiamo visto che Google assume in Italia. Posizioni aperte e modalità di presentazione della domanda sono facilmente consultabili al seguente link. Aprendo il sito online, noteremo subito che è possibile filtrare le offerte di impiego in base ai criteri prescelti. Così, possiamo stabilire il Paese, il settore ed il livello di esperienza più consono alle nostre competenze.

L’iter di selezione prevede un primo screening dei curricula e successivi step e colloqui che avverranno probabilmente da remoto.

Ma c’è di più. Ciò che rende Google molto appetibile agli aspiranti candidati è l’attenzione verso il benessere del lavoratore. Numerosi benefit e un’ambiente di lavoro sereno e stimolante sono fondamentali per risultati più che efficienti. E Google lo sa bene. Ecco perché si parla di un’occasione da non lasciarsi assolutamente scappare.