Gommage o scrub: errori in fatto di skin care

La cura e la detersione del viso favoriscono una pelle delicata e omogenea. Inoltre, praticandola ogni giorno, aiuterà a prevenire i segni dell’invecchiamento della pelle e le rughe d’espressione.

Ma come si può ottenere l’effetto desiderato e scegliere i prodotti più adatti alla propria tipologia di pelle?

Ad esempio, gommage o scrub? Vediamo insieme tutti gli errori in fatto di skin care.

Gommage

Il gommage è un esfoliante meccanico che favorisce l’ossigenazione dei tessuti. Attraverso movimenti circolari effettuati sul viso evita la formazione dei brufoli sotto cute e rinnova le cellule epiteliali.

Cari saluti a sporcizia, imperfezioni, punti neri e colorito spento.

Può essere adatta a tutti i tipi di pelle, facendo però attenzione nel caso in cui si abbia la couperose. In questo caso è opportuno procedere con massaggi circolari brevi e delicati.

Per sfruttarne al massimo i benefici, il gommage deve essere applicato dopo aver deterso il viso. Si otterranno risultati decisamente migliori con i pori dilatati.

Scrub

Per scegliere tra gommage o scrub bisogna valutare la tipologia di pelle. Anche lo scrub è un esfoliante di tipo meccanico ma, a differenza del gommage – che contiene polvere di avena o riso- è caratterizzato da sostanze più corpose.

La componente abrasiva è costituita, spesso, da polveri di origine naturale come noccioli di frutta polverizzati, micro-granuli di zucchero di canna o avena.

È consigliato soprattutto per chi ha una pelle inspessita e va applicato sulla pelle umida con movimenti che vanno dal basso verso l’alto.

Dunque, per scegliere tra gommage o scrub e per evitare errori in fatto di skin care bisogna valutare la propria tipologia di pelle. La differenza tra i due trattamenti si rintraccia nel fattore delicatezza, che è più evidente nel gommage rispetto allo scrub.

Il gommage è il trattamento viso migliore, poiché contiene un percentuale di crema maggiore rispetto allo scrub e ha un’azione meno incisiva, ma comunque notevolmente efficace.