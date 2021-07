Le zucchine come abbiamo più volte ricordato sono l’ortaggio cardine della bella stagione. Esse infatti insieme ad i pomodori sono le verdure più utilizzate dei mesi estivi.

Fresche e con poche calorie, versatili e dal gusto delicato le zucchine si prestano alla preparazione di numerosi piatti. Con esse è possibile creare antipasti, primi piatti, contorni, secondi piatti ed anche i dolci. Una ricetta imperdibile è questa: Gustosissime e croccanti zucchine alla scapece e i migliori consigli degli esperti per evitare che diventino molli.

Durante la preparazione delle zucchine in qualsiasi modo vogliamo proporle è importante evitare di commettere questi errori, infatti, Ecco i banalissimi errori da non fare mai per avere zucchine sempre gustose.

Golosissimo e light è questo il tortino di zucchine super gustoso da provare subito

Quella che vogliamo proporre oggi è invece una ricetta insolita ma gustosa ed appetitosa: tortino di zucchine al forno. Ecco gli ingredienti:

a) 400 g di zucchine pulite;

b) 100 g di prosciutto;

c) 2 uova (3 se necessario);

d) 780 g di scamorza o fior di latte;

e) 1 cipolla o scalogno;

f) 2 cucchiai di pan grattato;

g) olio, sale e pepe q. b.

Procedimento

Tagliare le zucchine a fette sottili e cuocere in una padella con un filo d’olio e la cipolla per circa 10 minuti. Salarle e lasciarle ammorbidire, spegnere successivamente il fuoco e trasferirle in un contenitore.

Aggiungere poi alle zucchine il fior di latte tagliato a dadini, il prosciutto, le uova e il formaggio.

Oleare una pirofila e cospargerla di pangrattato, versare all’interno della stessa il composto e infornare. Cuocere il tortino per 30 minuti a 180 gradi.

Terminata la cottura, sfornarlo e servirlo ancora caldo oppure, se si preferisce, lasciarlo raffreddare e procedere a consumarlo.

