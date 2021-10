L’autunno è ormai arrivato e le temperature si sono abbassate. Al cambiare delle stagioni cambiano anche le nostre abitudini alimentari.

Iniziamo a mangiare frutta e ortaggi tipicamente autunnali. Inoltre, ricominciamo ad apprezzare piatti caldi che quindi rimpiazzano le varie fresche e ricchissime insalate.

Stare davanti ai fornelli non è più un così grande sacrificio. È proprio adesso che ricominciamo a cimentarci in preparazioni che richiedono l’utilizzo di forni e padelle.

Per questo motivo oggi sveliamo una facile ricetta che profuma d’autunno. Questi golosissimi tortini di patate filanti si preparano in 15 minuti con pochissimi ingredienti.

Questa ricetta ha tra i suoi ingredienti principali un ortaggio che fa bene al nostro cervello: gli spinaci. Infatti, pochi sanno che proteggere il cervello dall’invecchiamento è possibile consumando questi 8 cibi.

Se stiamo cercando una soluzione per una cena veloce e sfiziosa questa è la ricetta giusta. Scopriamo insieme cosa ci serve per preparare questa semplicissima ricetta e tutti i suoi passaggi.

Ingredienti

300 gr. di patate;

300 gr. di spinaci;

150 gr. di gorgonzola;

50 gr. di formaggio grattugiato;

sale q.b.;

pepe q.b.

Per velocizzare la preparazione, facciamo lessare a parte le patate e gli spinaci la sera prima. Mettiamo a sgocciolare gli spinaci in modo che possano perdere tutta l’acqua in eccesso. Iniziamo preparando i tortini sminuzzando gli spinaci con un coltello. Schiacciamo le patate usando una forchetta oppure lo schiacciapatate. Uniamo patate e spinaci in una ciotola. Aggiungiamo sale, pepe e il formaggio grattugiato. Iniziamo ad amalgamare tutti gli ingredienti. Intanto, facciamo preriscaldare il forno a 200 gradi. Nel frattempo, quando il composto sarà ben amalgamato ed omogeneo mettiamolo da parte. Foderiamo dei pirottini con la carta da forno. Ungiamoli e versiamo un cucchiaio generoso di composto dentro ogni pirottino. Con un cucchiaio creiamo una piccola conca nel composto versato ed aggiungiamo un po’ di gorgonzola. Copriamo con altro composto e facciamo così per ogni tortino. Mettiamo tutti i pirottini su una teglia foderata con carta da forno e facciamoli cuocere per circa 20 minuti. Quando saranno ben dorati in superficie saranno pronti e potremo finalmente sfornarli. Consigliamo di consumarli ancora caldi per godere appieno di tutta la loro bontà e morbidezza.

Consigli

Come abbiamo visto preparare questi pirottini è molto semplice. Una volta freddi, potremo conservarli in frigorifero per 3 giorni in un contenitore ermetico. Nei giorni successivi possiamo riscaldarli in padella o nel microonde.