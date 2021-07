Le patate sono un alimento povero, ma allo stesso tempo straordinario. Piacciono veramente a tutti e sono molto versatili. Fritte danno il massimo e diventano irresistibili. La ricetta dei golosissimi spicchi di patate croccanti fuori e morbidi dentro prevede che vengano prima bollite e poi fritte a spicchi. Questo permetterà che al di fuori abbiano una bella crosticina croccante, ma che dentro, invece, rimangano morbide e golose. Perfette da intingere nella salsa, facili e veloci da preparare.

Per la ricetta di una buonissima salsa fatta in casa, cliccare qui.

Ingredienti per 4 porzioni

8 patate medio piccole;

2 uova;

150 g di pan grattato;

2 cucchiai di parmigiano;

1 cucchiaino di cipolla in polvere;

2 cucchiaini di paprika dolce;

sale e pepe, quanto basta;

olio per friggere.

Procedimento

Per preparare questi golosissimi spicchi di patate croccanti fuori e morbidi dentro, bastano veramente poche mosse. Bollire le patate con la buccia e, quando sono morbide, estrarre dall’acqua e lasciare intiepidire.

Nel frattempo, versare abbondante olio per friggere in una casseruola dai bordi alti, la frittura andrà fatta ad immersione. Chi è dotato di friggitrice può usarla al posto della casseruola. Privare le patate della buccia e tagliare in 4 spicchi, facendo attenzione a non romperle. Sbattere le uova con un pizzico di sale all’interno di un piatto. In un altro piatto, mescolare il pan grattato con la paprika dolce, la cipolla in polvere, il parmigiano, un pizzico di sale e un po’ di pepe.

Passare gli spicchi di patate prima nell’uovo e poi, con cura, nel pan gratto condito, facendo attenzione che siano tutte coperte di panatura. Ripetere l’operazione per tutti gli spicchi e, se avanza uovo e pangrattato, ripetere per una seconda volta entrambi i passaggi. Quando tutti gli spicchi saranno panati per bene, inserire nell’olio ben caldo e friggere per pochi minuti. Fin tanto che non avranno raggiunto una bella panatura croccante e dorata. Scolare gli spicchi di patate su carta assorbente e servire ancora caldi.