La banana e il cioccolato sono quel connubio ideale che delizia sempre il nostro palato. Tantissime sono le ricette che propongono questo abbinamento, anche questa golosissima torta vegana al cioccolato e banana.

La consistenza della banana ci permette di avere una torta soffice e ben amalgamata, sostituendo nell’impasto le uova. Il cacao poi dona quel sapore in più che serve a dare spinta a una torta già profumatissima di suo. Tra l’altro, è possibile decorare la torta con frutta fresca di stagione, rendendo il tutto davvero gustoso.

Ingredienti

300 gr di farina;

150 ml di olio di girasole;

150 gr di banane;

50 gr di cacao;

300 ml di succo d’agave;

1 bustina di lievito in polvere;

succo di 1/2 limone;

1/2 cucchiaino di bicarbonato;

un pizzico di sale;

frutta fresca a piacere.

Golosissima torta vegana al cioccolato e banana

Per prima cosa, prepariamo le nostre banane. Sbucciamole, togliamo le estremità e, in una terrina, riduciamole in poltiglia. Per farlo, basterà utilizzare una forchetta e un po’ di pressione.

A parte in un’altra terrina mescoleremo gli ingredienti secchi. Versiamo al suo interno la farina setacciata, il cacao sempre passato al setaccio, la bustina di lievito in polvere e il pizzico di bicarbonato. Aggiungiamo anche un pizzico di sale. Mettiamo gli ingredienti secchi da parte e prepariamo quelli liquidi.

In un’altra ciotola, mettiamoci dentro le banane ridotte a una purea, l’olio di girasole e il succo d’agave. Mescoliamo bene gli ingredienti con una forchetta e, con estrema attenzione, incorporiamoli alle farine che avevamo messo da parte.

Con l’aiuto di una spatola, con un movimento dal basso verso l’alto, amalgamiamo bene tutti gli ingredienti e otteniamo quindi un impasto che “scrive” e privo di grumi.

Accendiamo il forno a 170° in modalità statica e prendiamo il nostro stampo. Ungiamolo con olio d’oliva e versiamoci dentro il composto. Inforniamo per circa 25 minuti nella parte centrale del forno.

Quando il tempo sarà trascorso, sforniamo la nostra torta vegana e togliamola dallo stampo.

Guarniamo la superficie con frutta fresca e serviamola con una spruzzata di panna vegetale.