Durante le feste, la tradizione vuole che a tavola trionfino ceste traboccanti di frutta secca di tutti i tipi. Pistacchi, arachidi, noci, nocciole rallegrano la tavola. Nonostante si arrivi a quella fase del pasto in media piuttosto sazi, nessuno rinuncia a spizzicare distrattamente dalla cesta chiacchierando con amici e parenti. È forse il momento più conviviale della cena! Si mantengono le mandibole in allenamento prima di arrivare alla sfilata di dessert che anche solo per buon augurio devono essere assaggiati. Questa fase del pasto, è perfetta per presentare anche dei golosi dolcetti per Capodanno, uno tira l’altro!

Quali? Ma naturalmente i fichi secchi ricoperti di cioccolato!

Ingredienti

a) 30 fichi secchi grandi;

b) 10 noci;

c) 10 nocciole;

d) 10 mandorle;

e) 20 pistacchi;

f) 300 gr di cioccolato fondente;

g) 300 gr di cioccolato bianco;

h) 300 gr di mascarpone;

i)150 gr zucchero a velo.

Preparazione dei dolcetti

Privare i fichi secchi del peduncolo, quindi farvi un taglio nel senso della lunghezza lasciando la base integra. In un mixer tritare noci, mandorle, pistacchi, nocciole non troppo finemente.

Versare il mascarpone in una ciotola insieme allo zucchero a velo, farli amalgamare fino a che non diventino una crema liscia. A questo punto integrare alla crema ottenuta anche la frutta secca tritata.

Farcire i fichi uno alla volta con l’aiuto di un cucchiaino e chiuderli per benino, in modo che il ripieno non ne fuoriesca. Infine porli ordinatamente su di un vassoio.

Ridurre a pezzettini il cioccolato fondente e il cioccolato bianco tenendoli in ciotole separate. Scioglierli sempre separatamente a bagnomaria. Quando saranno fusi, intingervi 15 fichi nel cioccolato fondente e 15 in quello bianco e posizionarli uno alla volta su un foglio di carta da forno. Bisogna lasciare al cioccolato il tempo di rapprendersi. A questo punto, volendo si può utilizzare il cioccolato avanzato per decorare i cioccolatini. Quindi sui cioccolatini fondenti si farà un decoro con il cioccolato bianco, mentre su quelli bianchi con il cioccolato scuro.

Finita la decorazione, si lasciano raffreddare e poi possono essere poggiati su dei pirottini e magari posizionati su un’alzatina per renderli ancor più invitanti. Potrebbero essere anche presentati insieme a dei deliziosi bocconcini al pandoro . Nessuno potrà resistere a questi golosi dolcetti di Capodanno, uno tira l’altro!