In un periodo storico in cui la quotidianità di ciascuno è stata sensibilmente sconvolta, diverse sono le passioni degli italiani che sono tornate in auge. Per necessità ma anche un po’ per sconfiggere la noia, le famiglie hanno riscoperto il valore dello stare insieme in cucina. E così, da quasi un anno ormai, le tavole di tutta Italia si sono arricchite di gusto e colore, creando piacevoli momenti di condivisione. Ed ecco che in poco tempo un esercito di esperti di panificazione e pizze gourmet ha invaso i social, “sfornando” migliaia di foto e suggerimenti per piatti succulenti. Tra le ricette più gettonate spunta quella dei crocché di patate. Diverse sono le preparazioni in circolazione. Tuttavia, il Team di buongustai di ProiezionidiBorsa vuole segnalare ai suoi Lettori una tra le preparazioni più facili e veloci. Di seguito, tutto l’occorrente per 8 persone.

Ingredienti

1 kg di patate;

4 uova;

50 g di parmigiano grattugiato;

un cucchiaio di prezzemolo tritato;

100 g di salame possibilmente quello napoletano;

150 g di mozzarella;

sale, pepe e pan grattato q.b.;

olio per friggere.

Golosi crocchè di patate facili e veloci per riunire tutta la famiglia in un batter d’occhio. Preparazione

Lessare le patate e poi privarle della buccia e schiacciarle fino ad ottenere una purea. Aggiungere due uova e mescolare con cura. Per insaporire aggiungere il formaggio, il prezzemolo tritato, ed un pizzico di sale e uno di pepe. Ora, con l’impasto ottenuto creare una ventina di salsicciotti leggermente appiattiti. Inserire esattamente al centro di ogni cilindro i pezzettini di salame e mozzarella. Chiudere modellando nuovamente i piccoli salsicciotti di patate. Successivamente, immergere i crocché nell’uovo battuto e cospargere, poi, tutta la superficie di pan grattato. Friggere in olio bollente per pochi minuti ed ecco pronti dei gustosi crocché da condividere con il resto della famiglia.

