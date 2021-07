Spesso quando arriviamo a casa dopo una lunga giornata di lavoro non abbiamo voglia di preparare piatti elaborati. Questo però non ci impedisce di creare qualcosa di appetitoso.

Oggi la Redazione vuole consigliare ai suoi Lettori una ricetta salva cena davvero semplice e veloce da preparare.

Per farlo utilizzeremo come ingrediente principale le zucchine che sono tra le verdure di stagione più amate e versatili. Infatti, come avevamo già mostrato in questo articolo, le zucchine si prestano a tante stuzzicanti ricette.

Golose e filanti queste irresistibili girelle di zucchine si preparano in un attimo: scopriamo gli ingredienti e come prepararle.

Ingredienti

2 rotoli di pasta per pizza;

4 zucchine;

150 gr. di pancetta affumicata;

120 gr. di scamorza;

1 cipollotto;

olio evo q.b.;

sale q.b.

