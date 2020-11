Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I nostri Analisti dallo studio dei grafici sono giunti alla conclusione che Goldman Sachs nel lungo periodo potrebbe vedere raddoppiato il suo valore in Borsa. Prima di ritornare su questo punto, però, riportiamo il giudizio medio delle case d’affari e i punti di forza e di debolezza del gruppo.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il consenso medio è Outperform con un prezzo obiettivi medio che esprime una sottovalutazione del 10%.

I punti di forza sono riassunti qui di seguito

I margini restituiti dall’azienda sono tra i più alti del listino di borsa. La sua attività principale permette di ottenere grandi profitti.

Le previsioni degli analisti intervistati da Standard & Poor’s sullo sviluppo del business sono molto simili tra loro. Questo è il risultato di una buona comunicazione dei dati societari.

Storicamente, l’azienda ha pubblicato risultati superiori alle aspettative.

Con un rapporto P/E a 12,27 per l’anno in corso e a 9,75 per il prossimo anno, i multipli degli utili sono molto interessanti rispetto alla concorrenza.

Negli ultimi 4 mesi gli analisti hanno rivisto significativamente al rialzo le stime di vendita dell’azienda.

Nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le previsioni di vendita dell’azienda.

Negli ultimi 4 mesi, l’azienda ha goduto di revisioni dell’EPS molto positive, che sono state spesso e significativamente aumentate.

Un potenziale punto debole è legato alle prospettive di crescita relativamente basse. Goldman Sachs, infatti, non è tra quelli con il più alto potenziale di crescita dei ricavi.

Goldman Sachs nel lungo periodo potrebbe vedere raddoppiato il suo valore in Borsa: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo azionario Procter&Gamble (NYSE:GS) ha chiuso la seduta del 27 novembre a quota 235,4 dollari in ribasso dello 0,48% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La proiezione in corso è rialzista e ha quasi raggiunto il II obiettivo di prezzo in area 243,4$ dollari. Cosa accadrà nel breve periodo molto dipenderà da cosa faranno le quotazioni al raggiungimento di questo obiettivo. Il suo superamento aprirebbe le porte al raggiungimento del III obiettivo di prezzo in area 272,6 dollari. In caso contrario potremmo andare a rivedere area 214 dollari (I obiettivo di prezzo). Una chiusura sotto questo livello, poi, farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Time frame mensile

Con la chiusura di novembre Goldman Sachs potrebbe definitivamente prendere il volo. Le quotazioni, infatti, si accingono a chiudere sopra l’importante resistenza in area 228,5 dollari (II obiettivo di prezzo). Attenzione, però, in quanto già in passato questo livello ha fatto ritracciare le quotazioni.

Qualora si partisse al rialzo le quotazioni potrebbero raggiungere area 430 dollari (III obiettivo di prezzo) per un potenziale rialzo di circa il 100%. Per cui Goldman Sachs nel lungo periodo potrebbe vedere raddoppiato il suo valore in Borsa

La mancata conferma della rottura rialzista, invece, potrebbe far scendere le quotazioni in area 150 dollari.

Approfondimento

