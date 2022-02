Godiamoci l’arrivo della primavera con un viaggio in queste tre mete italiane piene di storia e di cibo eccellente

Inizia a fare un po’ più caldo e le giornate di sole cominciano a essere più frequenti. Insomma, si inizia a capire che la primavera sta arrivando. Per questa ragione è bene che iniziamo a guardarci intorno, magari per organizzare qualche bel viaggetto nelle prossime settimane.

Un weekend lungo per staccare dal lavoro oppure una vacanza di qualche giorno per Pasqua: insomma, ci sono tante cose che possiamo organizzare in questo periodo.

Dove andare, quindi, per godersi di nuovo il bel tempo? Noi consigliamo tre città in particolare, tutte nella stessa regione italiana. Insomma, lasciamo da parte lo stress della quotidianità e godiamoci l’arrivo della primavera organizzando un viaggio che tocchi queste tre cittadine.

La regione ricca di storia e di cibo

Diciamo la verità: qualunque regione italiana sarebbe perfetta per un viaggio di qualche giorno. Però, oggi ci sentiamo di consigliare l’Emilia Romagna, in particolare tre importanti città.

Iniziamo da Parma, un’elegante città che ha una lunga storia da raccontare. La città e le colline limitrofe regalano grandi soddisfazioni culturali, tra fantastici luoghi di interesse come il suo Duomo vecchio di mille anni oppure i castelli che dominano le sue colline.

Parma e la sua provincia hanno, inoltre, dato i natali a grandi compositori, come Arturo Toscanini e anche Giuseppe Verdi, figura fondamentale del Risorgimento italiano.

Proseguiamo il nostro viaggio con Reggio Emilia, colma di grandi perle rinascimentali da esplorare. Consigliamo di partire dal cuore di tutta questa bellezza, ovvero la Piazza Grande, dove possiamo trovare il suo Duomo, ma anche la torre dell’orologio ed il palazzo comunale.

Di qui, tuffiamoci per le sue stradine e scopriamo il meglio di questa favolosa e troppo sottovalutata città. Consigliatissimi sono i chiostri di San Pietro, la basilica della Ghiara, e l’elegantissimo teatro Valli.

Concludiamo con Ravenna, perfetta per chi vuole passare una giornata o un weekend tra musei e meraviglie dell’arte antica e medievale. Questa città è stata capitale dell’impero romano d’Occidente, del Regno Ostrogoto, e dell’Esarcato controllato dai bizantini.

Insomma, è stata una città di grandissima importanza tra il 400 e il 750 d.C., quindi vedremo tanta arte legata a questo periodo. Di particolare interesse sono proprio le sue basiliche, costruite in quegli anni, che oggi sono testimonianza preziosissima degli ultimi anni dell’impero romano e dell’inizio del Medioevo.

