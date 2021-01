Le cene in famiglia sono un momento prezioso. Proprio per questo motivo, molti di noi amano preparare la cena con cura. Cucinare con amore e preparare ricette sempre nuove sono la base. Alcune persone preferiscono scegliere ricette della propria tradizione. Altre, invece, spaziano cercando ricette di altre regioni o nazioni.

Oggi, gli Esperti di cucina di ProiezionidiBorsa propongono il polpo in galera. Questo è un piatto tipico toscano buonissimo. Il procedimento per prepararlo è anche molto semplice. Vediamo allora come godersi una squisita cena in famiglia con questo piatto popolare toscano.

Ingredienti

Ecco cosa servirà per 4 porzioni:

500 g di polpi piccoli; 5 patate; 2 spicchi d’aglio; 1 mazzetto di prezzemolo; 2 bicchieri di vino bianco fermo; 2 bicchieri di aceto di vino rosso; Succo di 1 limone; Olio extravergine d’oliva q.b.; Sale q.b.; Pepe q.b.

Procedimento

Ecco quali sono i passaggi per godersi una squisita cena in famiglia con questo piatto popolare toscano. Pulire i molluschi e sciacquarli sotto acqua corrente. Tagliare i polpi in pezzi piccoli. Quindi tenerli da parte per dopo.

Spelare gli spicchi di aglio. Lavare sotto acqua corrente il prezzemolo. Quindi tritare aglio e prezzemolo. Per farlo si può usare una mezzaluna. In alternativa mettere tutto in un mixer e tritare. Prendere una padella con un filo d’olio extravergine d’oliva e mettere a scaldare sul fuoco. Versarci il trito di aglio e prezzemolo e far soffriggere.

Aggiungere i polpi tagliati e un pizzico di sale e di pepe. Sfumare con il vino bianco e lasciare evaporare. Quindi coprire la padella con un coperchio e far cuocere a fuoco basso per 30 minuti. Intanto lavare e pelare le patate. Tagliare le patate a pezzi piccoli. Passata mezz’ora togliere il coperchio e versare in padella l’aceto di vino rosso. Aggiungere anche le patate. Coprire nuovamente con il coperchio e far cuocere per altri 30 minuti. Quindi aggiungere il succo di limone. Mescolare il tutto. Ed ecco pronto un gustosissimo piatto di pesce!

Approfondimento

