Finita la stagione calda aumenta la fame. Questo dovuto all’abbassamento delle temperature, minor luce durante il giorno e noi che, per consolarci, passiamo più tempo a tavola. Come molti nutrizionisti consigliano è opportuno consumare frutta e verdura di stagione. Visto che l’autunno è ormai cominciato da pochi giorni, bisogna sfruttare in cucina tutto quello che di buono può offrirci questo periodo. I prodotti più nutrienti sono proprio quelli dei primi mesi freddi: zucche, funghi e castagne. Perché non racchiudere tutto questo in un unico primo piatto?

Tutto quello che ci occorre

Per la preparazione degli gnocchi:

400 gr di polpa di zucca;

300 gr di patate;

100 gr di farina di frumento;

100 gr di farina di castagne;

1 uovo;

1 cucchiaio di olio EVO;

noce moscata q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Per il condimento:

200 ml di panna fresca;

100 gr di funghi;

1 spicchio d’aglio;

1 ciuffetto di prezzemolo;

50 gr di burro;

formaggio grattugiato.

Gnocchi gustosi e facili da preparare con tutti i sapori dell’autunno

Prima di tutto bisogna preparare gli gnocchi. Per farlo è necessario lessare le patate lasciandole al dente. Una volta cotte, sbucciarle facendo attenzione a non bruciarsi e schiacciarle con uno schiacciapatate per facilitare la procedura. Posizionare il tutto su un piano da lavoro ben infarinato.

Allo stesso tempo, la zucca deve essere tagliata a pezzi e fatta cuocere per 15 minuti in forno preriscaldato a 150 gradi. Una volta cotta, schiacciarla e unirla alle patate. Impastare il tutto sia con la farina di frumento che con quella di castagne. Il composto va integrato con il tuorlo d’uovo, il sale, il pepe, l’olio e una spolverata di noce moscata.

Lavorare fino ad ottenere un impasto senza grumi e sufficientemente sodo per poter creare gli gnocchi. Tenere a portata di mano dei vassoi infarinati dove verranno posizionati gli gnocchi in attesa della cottura.

Mentre si attende l’acqua che arrivi a ebollizione, cominciare a preparare il condimento. Ripulire i funghi e tagliarli a fettine disponendoli in una padella. Farli saltare con aglio e olio aggiungendo un po’ di burro, sale e pepe. Una volta cotti, aggiungere del prezzemolo tritato finemente e la panna.

A questo punto l’acqua dovrebbe essere arrivata a ebollizione, aggiungere gli gnocchi e tirarli fuori man mano che vengono a galla. Inserirli immediatamente nella padella del condimento ripassando il tutto a fuoco medio/basso per qualche istante.

Et voilà, gli gnocchi gustosi e davvero facili da preparare con tutti i sapori dell’autunno sono pronti da mangiare. A piacere, si può aggiungere una spolverata di formaggio grattugiato per completare il tutto!