Non c’è storia: i cibi fatti in casa hanno un sapore ineguagliabile. Dal pane agli agnolotti, dai dolci alla pasta, ogni piatto preparato dall’inizio alla fine con le proprie mani fa certamente molto effetto.

Ne sono un esempio clamoroso gli gnocchi. Bisogna però saper applicare il metodo giusto per avere una resa perfetta per consistenza e sapore. Ecco qualche trucco per renderli spettacolari e come condirli in un modo unico che saprà conquistare tutti.

Gnocchi fatti in casa e il condimento speciale per un primo piatto ricercato dalla resa perfetta

Prima di recuperare tutti gli ingredienti, vediamo come risparmiare soldi sulla spesa con questo semplice trucco per cui basterebbero solo foglio e matita. Per preparare gli gnocchi in casa per 4 persone, ecco cosa dobbiamo mettere nel carrello:

500 grammi di patate; 150 grammi di farina 00; 1 uovo; sale quanto basta.

Innanzitutto, far lessare le patate intere in abbondante acqua salata. Controllare la cottura con una forchetta e quando sono morbide scolarle, sbucciarle e passarle nello schiacciapatate.

Versare la farina in una terrina e lasciar cadere sopra delicatamente le patate schiacciate. Aggiungere l’uovo e il sale e amalgamare il tutto con l’aiuto di un una forchetta e usando le mani umide e spolverate di farina.

Formare quindi dei rotoli con l’impasto e disporli su un tagliere. Con un coltello ben affilato tagliare i rotoli della grandezza adeguata agli gnocchi. Passare su ciascuno un colpo di forchetta schiacciando con il pollice per dargli la forma desiderata.

Coprire il tutto con un panno da cucina mentre si prepara il condimento.

Come preparare il condimento speck e noci per gli gnocchi

Per preparare il condimento speck e noci per gli gnocchi, invece, sono necessari:

speck a cubetti a piacere; 4 o 5 noci; 200 millilitri di latte; 20 grammi di farina; Parmigiano grattugiato quanto basta; sale e pepe quanto basta.

In una padella antiaderente, mettere lo speck e le noci sgusciate e tagliate a pezzettini e cuocere per 2 minuti. Poi, toglierli dalla padella e tenerli da parte.

Nella stessa padella, far sciogliere il burro e aggiungere il latte, la farina e il Parmigiano, con sale e pepe a piacere. Intanto, far bollire gli gnocchi in abbondante acqua salata per 3 minuti.

Infine, scolare gli gnocchi e farli saltare in padella insieme allo speck e alle noci. Impiattare quando sono ancora caldi e aggiungere una spolverata di Parmigiano.

Ecco come preparare gli gnocchi fatti in casa e il condimento speciale per un primo piatto ricercato dalla resa perfetta. È il piatto ideale quando si hanno ospiti a cena e poco tempo, ma ecco altre idee per farli mangiare bene e fare un figurone. Accogliamoli poi in una cucina che sia veramente elegante con questa idea di arredamento intelligente a cui pochi pensano.