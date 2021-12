Non sappiamo cosa cucinare a pranzo ma vorremmo provare qualcosa di nuovo. Il frigo non ci offre molta scelta e non vorremmo passare ore davanti ai fornelli. Quindi comincia la ricerca per un primo piatto veloce ma buono da preparare con pochi ingredienti.

La ricetta che proponiamo oggi è davvero un’esplosione di gusto. Veloce da preparare è pronta in soli 15 minuti e ci farà fare un figurone. Seguendo alcuni piccoli trucchi questo piatto sarà così cremoso che sembrerà fatto da uno chef.

Gnocchi con salsiccia, noci e stracchino stellati con questi segreti da chef per renderli cremosi come al ristorante

Creare la giusta cremosità nei piatti con formaggi non è sempre semplice. Bisogna dosare bene gli ingredienti e mantecare alla perfezione. L’acqua di cottura e il formaggio grattugiato sono utili, però in questo caso saranno gli gnocchi a darci una mano. Ma controlliamo quali patate contengono se li acquistiamo già pronti. Dovrebbero essere patate a pasta bianca che sono più ricche di amido. Mentre quella a pasta gialla sono ideali per preparare delle patate fritte croccanti e gustose.

Ingredienti per 2/3 persone:

1 cipolla;

300 gr di salsiccia;

1 bicchiere di vino bianco;

250 gr di stracchino;

500 gr di gnocchi;

20 gr di gherigli di noci;

prezzemolo;

olio EVO;

sale q.b.

Procedimento:

In una padella antiaderente versiamo un filo d’olio EVO e la cipolla tritata finemente. Lasciamo rosolare finché non sarà dorata prima di aggiungere la salsiccia;

Possiamo acquistare la carne per salsiccia direttamente in vaschetta oppure togliere semplicemente il budello. La aggiungiamo in padella e con un cucchiaio di legno la separiamo per bene;

Lasciamo cuocere per una decina di minuti e poi versiamo il vino bianco per sfumare. Alziamo la fiamma e lasciamo che tutto l’alcol evapori;

Nel frattempo mettiamo a bollire l’acqua per i nostri gnocchi. Il formato ideale per questo primo piatto gustosissimo sarebbero gli gnocchetti o le chicche. Caliamo gli gnocchetti e scoliamoli al dente, per poi trasferirli in padella;

Prendiamo un mestolo di acqua di cottura e versiamolo in una ciotola con la metà dello stracchino. Il calore dell’acqua di cottura andrà a mantecarlo e darà più cremosità al piatto. Dopodiché aggiungiamo in padella l’altra metà dello stracchino;

Mantechiamo a fiamma bassa e aggiungiamo lo stracchino con l’acqua di cottura. Aggiustiamo di sale e quando il condimento sarà diventato cremoso possiamo servire. Impiattiamo con una spolverata di prezzemolo tritato e le noci tritate grossolanamente.

Ecco come fare degli gnocchi con salsiccia, noci e stracchino stellati con questi segreti da chef per renderli cremosi come al ristorante. L’amido rilasciato dagli gnocchi è il perfetto addensante per la nostra salsa allo stracchino. Se amiamo i sapori più intensi possiamo sostituire lo stracchino con del gorgonzola. Attenzione però perché per alcuni questo formaggio delizioso e amatissimo in Italia potrebbe essere tra i temibili responsabili dell’emicrania.

