È lunedì, la settimana è ricominciata e la nostra energia è scarica come la batteria del nostro telecomando. La voglia di lavorare tarda ad arrivare e il weekend è ancora molto lontano. Purtroppo, non possiamo esimerci dai nostri doveri quotidiani, ma è possibile comunque allietare le nostre giornate. E qual è il modo migliore per farlo se non con il cibo?

Abbiamo pensato, quindi, a un piatto perfetto per questo periodo dell’anno, originale, ma anche molto facile da preparare. Un primo piatto ottimo sia in autunno che in inverno e che siamo certi piacerà a tutti gli amanti dei sapori decisi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Vediamo di cosa si tratta e cosa ci serve per cucinarlo oggi stesso.

Gnocchi con fichi e un formaggio cremoso per questo primo piatto dal sapore deciso

Si tratta degli gnocchi a base di fichi e gorgonzola, con un tocco segreto che lascerà i nostri ospiti a dir poco entusiasti.

Per quattro persone ci serviranno:

800 grammi di gnocchi di patate;

4 fichi;

200 grammi di gorgonzola;

una manciata di noci;

mezzo bicchiere scarso di latte;

una noce di burro;

noce moscata q.b.

Per prima cosa, tagliamo i fichi a rondelle e rosoliamoli leggermente in padella da entrambi i lati con la noce di burro. Spegniamo il fuoco dopo pochi minuti. Passiamo al gorgonzola, mettiamolo in una pentola insieme al latte e a un pizzico di noce moscata e lasciamolo fondere a fuoco lento. Mescoliamo per bene fino ad ottenere una crema ben amalgamata e omogenea.

Cuociamo gli gnocchi e non appena pronti, uniamoli alla crema di gorgonzola. Aggiungiamo i fichi e una manciata di noci.

Il vino ideale

In un precedente articolo abbiamo parlato di un primo piatto molto semplice a base di piselli e speck da accompagnare ad un vino rosso leggero. Questa volta, però, si tratta di una ricetta dal gusto più intenso, che predilige un rosso intenso.

Un vino corposo, infatti, si sposa perfettamente con il contrasto tra dolce e salato dei due ingredienti principali del nostro manicaretto. Infatti, gli gnocchi con fichi e un formaggio cremoso per questo primo piatto dal sapore deciso sono oro per le nostre papille gustative. L’aggiunta delle noci, poi, esalta il connubio tra la frutta ed il gorgonzola.

Pronto in pochi minuti, darà un tocco di novità ai nostri pranzi o cene in famiglia e con gli amici in queste giornate autunnali.