Sorrento è una delle mete vacanziere più popolari della costa campana. I suoi paesaggi, i suoi profumi, tutto nella zona del Sorrentino è uno spettacolo per gli occhi e per il gusto. Oggi vediamo di realizzare insieme degli gnocchi alla sorrentina, morbidi e filanti che lasceranno di stucco i nostri ospiti. Si può scegliere di preparare lo gnocco a mano o di comprarlo, cambierà la lunghezza della ricetta. La bontà della patata si sposa bene con la cremosità del sugo e della mozzarella che contraddistinguono questo piatto di facile realizzazione. Prepariamo quindi gli gnocchi alla sorrentina, morbidi e filanti.

Ingredienti

1 kg di patate rosse;

1 uovo medio;

semola qb;

300 gr di farina;

sale fino;

600 gr di passata di pomodoro;

6 foglie di basilico;

1 spicchio d’aglio;

sale fino;

250 gr di mozzarella;

70 gr di parmigiano.

Procedimento

Lavare le patate sotto l’acqua corrente per eliminare il terriccio e lessarle in una pentola con abbondante acqua salata. Cuocerle per circa 30-40 minuti, finché non si vedrà che sono morbide. In un tegame, versare l’olio con uno spicchio d’aglio e la passata di pomodoro. Aggiungere le foglie di basilico e portare il sugo a ebollizione. Su una spianatoia, aggiungere la farina a fontana e, nel mezzo, schiacciarci le patate con lo schiaccia patate.

Aggiungere quindi l’uovo, il sale e impastare bene il composto. Quando il composto sarà compatto, dividerlo in filoncino e ricavare, con l’aiuto di un coltello, degli gnocchetti grandi al massimo 3 cm. Portare a bollore dell’acqua salata e lessarvi gli gnocchi. Quando torneranno a galla, scolarli con lo scolapasta e metterli a parte. In una pirofila, versare il sugo, uno strato di gnocchi con la mozzarella e un altro strato di sugo. Procedere così finché gli ingredienti non finiranno. Aggiungere il parmigiano grattugiato sulla superficie. Infornare a 250° in modalità statica per circa cinque minuti. Servire caldi.